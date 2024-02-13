Ереван сообщил о стабилизации ситуации на границе

13 февраля 2024, 10:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские военнослужащие прекратили обстрелы армянских позиций в районе Неркин-Ханд в Сюникской области, сообщило Минобороны Армении. Госпогранслужба Азербайджана заявила, что была проведена боевая операция "Возмездие" в ответ на ранение 12 февраля азербайджанского пограничника.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение в Зангиланском районе при обстреле со стороны Армении. Сегодня Ереван заявил, что двое армянских военнослужащих погибли после того, как азербайджанские военные открыли огонь на границе в районе Неркин Ханд. После этого Баку встречно обвинил Ереван в обстрелах.

По состоянию на 09.30 [08.30 мск] азербайджанские военные прекратили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область), сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

Госпогранслужба Азербайджана заявила, что провела военную операцию после того, как 12 февраля армянские военные ранили азербайджанского пограничника.

"13 февраля подразделениями государственной пограничной службы в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В результате операции разрушен боевой пост вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд, откуда вчера был открыт огонь по азербайджанскому солдату, отметила Госпогранслужба Азербайджана. Ведомство пригрозило, что азербайджанские военные впредь будут принимать "серьезными и решительные меры" в ответ на обстрелы со стороны Армении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter)". Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.