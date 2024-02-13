Азербайджан встречно обвинил Армению в обстрелах

13 февраля 2024, 08:14

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Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских войск в Товузском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило сегодня, что в результате обстрела на границе с Азербайджаном погибли два армянских военных, еще несколько получили ранения.

Вечером 12 февраля, в 20.50 [19.50 мск] и в 23.40 [22.40 мск], армянские военные с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района (Тавушская область) обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских военнослужащих в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района, заявило Минобороны Азербайджана, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На 08.14 мск на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления азербайджанского оборонного ведомства.

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