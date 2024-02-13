Ереван заявил о гибели двух военных

13 февраля 2024, 07:35

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Двое армянских военнослужащих погибли после того, как азербайджанские военные сегодня открыли огонь на границе в районе Неркин Ханд, сообщило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня Армения заявила, что азербайджанские военные открыли огонь на границе в районе Неркин Ханд, в результате чего несколько армянских военнослужащих получили ранения.

В результате обстрела вооруженных сил Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые, сообщило на своем сайте Минобороны Армении.

На 07.35 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно заявления армянского оборонного ведомства.

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