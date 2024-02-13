13 февраля 2024, 07:23

Армянские военные получили ранения при обстреле на границе

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Азербайджанские военные сегодня открыли огонь на границе в районе Неркин Ханд, в результате чего несколько военнослужащих Армении получили ранения, сообщило Минобороны в Ереване.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля власти Азербайджана заявили, что один азербайджанский военнослужащий получил ранение ранен на пограничной позиции в Зангиланском районе при обстреле со стороны Армении. Ереван отчитался о проверке заявления Баку об обстреле.

Азербайджанские военнослужащие сегодня, начиная с 05.30 [04.30 мск], открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые, сообщило на своем сайте Минобороны Армении.

В сообщении сказано, что министерство позже предоставит дополнительную информацию об инциденте.

На 07.20 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно заявления армянского оборонного ведомства.

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Примечание:

"Азербайджанские пограничники задержали бывшего министра обороны Карабаха", "Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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