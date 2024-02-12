12 февраля 2024, 21:28

Армения отчиталась о проверке заявления Азербайджана об обстреле

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На участке Капан-Зангилан армяно-азербайджанской границы сегодня не было предпосылок для обстрела позиций Азербайджана, информация об открытии огня расследуется, и если это подтвердится, виновные будут наказаны, заявила военная полиция Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Госпогранслужбы Азербайджана, военнослужащий Парвиз Халилзаде ранен на пограничной позиции в Зангиланском районе при обстреле со стороны Армении, ведомство отчиталось о начала расследования уголовного дела.

Информация, распространенная азербайджанскими СМИ о том, что 12 февраля на участке Капан-Зангилан армяно-азербайджанской государственной границы армянские военнослужащие открыли огонь, расследуется, сообщила сегодня военная полиция Минобороны Армении. "Письменными приказами вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив ситуацию, может и/или обязан принять решение об открытии огня. По предварительной информации, 12 февраля на данном участке такой ситуации не было. В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Армении.

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Примечание:

"Азербайджанские пограничники задержали бывшего министра обороны Карабаха", "Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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