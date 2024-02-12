Азербайджанский военный ранен на границе с Арменией

12 февраля 2024, 17:48

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Военнослужащий Парвиз Халилзаде получил ранение на пограничной позиции в Зангиланском районе при обстреле со стороны Армении, заявила Госпогранслужба Азербайджана.

Сегодня в 13.37 по местному времени (12.37 мск) в результате выстрела со стороны Армении был ранен азербайджанский пограничник, несущий службу на Зангиланском участке, сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

По версии ведомства, с позиций вооруженных сил Армении около населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района был открыт огонь по позициям пограничных войск Госпогранслужбы на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

Ранение получил рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медучреждение, сообщило ведомство.

"В настоящее время оперативная обстановка стабильна и находится под контролем азербайджанских подразделений. Ответственность за очередную провокацию с армянской стороны полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство опубликовало короткое видео с камеры наблюдения, в котором, как утверждается, зафиксирован инцидент. На видео показаны кадры, на которых, по версии ведомства, со «снайперской позиции» рядом с «боевым постом» ВС Армении совершается выстрел.

По факту ранения азербайджанского пограничника военная прокуратура Губадлинского района возбудила уголовное дело. Расследование ведется по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана, говорится в сообщении Военной прокуратуры Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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