Пашинян заявил о возможности войны с Азербайджаном

15 февраля 2024, 15:26

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Высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе инаугурации указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, а его заявления могут стать оправданием для новых уступок Азербайджану, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

Ряд заявлений, прозвучавших в последнее время от официального Баку касательно законодательного поля Армении, являются нарушением суверенитета страны и вмешательством во внутренние дела, заявил на прошедшем сегодня правительственном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что попытки интерпретировать какие-либо положения в законодательстве Армении, которые, якобы, препятствуют подписанию мирного договора, не соответствуют реальности. "В ходе переговорного процесса Армения и Азербайджан достигли договоренностей по ряду вопросов, в том числе и о том, что стороны не могут ссылаться на свои законодательства для отказа от какого-либо положения мирного договора. Следовательно, в армянском законодательстве нет никаких препятствующих положений, и это не только политическая, но и экспертная оценка", - заявил Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей инаугурации заявил, что "если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", сообщил 14 февраля "Интерфакс".

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян отметила, что "законодательство Армении - внутреннее дело Республики Армения, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны".

"Что касается территориальных претензий, Армения придерживается договоренностей, достигнутых с Азербайджаном на международных платформах о признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации, о проведении работ по делимитации границ между двумя странами на основе этой декларации, об открытии региональных коммуникаций на основе суверенитета, юрисдикции, на основе принципов равенства и взаимности сторон", - заявила Багдасарян 14 февраля, добавив, что Азербайджан регулярно нарушает эти соглашения, продолжая. агрессивную риторику, применяя силу и угрозу силой.

Кроме этого, по ее словам, Азербайджан продолжает удерживать жизненно важные территории 31 села Армения, и все это доказывает. Баку продолжает стратегию углубления враждебности в регионе, что представляет собой постоянную угрозу дестабилизации.

Позицию Азербайджана, когда он не хочет уходить с территорий 31 села Армении ,Никол Пашинян в ходе парламентского заседания назвал "неконструктивным". "Наша позиция конструктивна, мы предлагаем, чтобы войска отошли со своих сегодняшних позиций, и для этого нужно воспроизвести на карте и на местности армяно-азербайджанскую границу и отвести войска обеих сторон от этой линии", - заявил Пашинян.

Кроме этого, Пашинян отметил, что Азербайджан продолжает угрожающую риторику в связи с реформами армянской армии и приобретением Арменией вооружения и техники.

"Азербайджан может начать военную эскалацию на каком-то участке границы с перспективой перехода к широкомасштабной войне против Армении. Это намерение исходит из официальных заявлений и действий официального Баку", - заявил Пашинян, добавив, что Армения должна предотвратить такой сценарий путем вовлечения в активные переговоры, крепко стоять на своих позициях защиты своего суверенитета и территориальной целостности страны.

Аппетиты Азербайджана с каждым днем увеличиваются, и Алиев всего лишь говорит о том, что все вопросы в регионе будут решаться силой и войной, заявила корреспонденту "Кавказского узла" азербайджановед Татевик Айрапетян.

Она обратила внимание на заявление Алиева во время инаугурации, когда тот говорит об укреплении своей армии и в то же время угрожает Армении, что, если Ереван не исполнит все его условия, то заплатит за это большую цену.