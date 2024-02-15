15 февраля 2024, 15:26
Пашинян заявил о возможности войны с Азербайджаном
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Высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе инаугурации указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, а его заявления могут стать оправданием для новых уступок Азербайджану, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.
Ряд заявлений, прозвучавших в последнее время от официального Баку касательно законодательного поля Армении, являются нарушением суверенитета страны и вмешательством во внутренние дела, заявил на прошедшем сегодня правительственном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что попытки интерпретировать какие-либо положения в законодательстве Армении, которые, якобы, препятствуют подписанию мирного договора, не соответствуют реальности. "В ходе переговорного процесса Армения и Азербайджан достигли договоренностей по ряду вопросов, в том числе и о том, что стороны не могут ссылаться на свои законодательства для отказа от какого-либо положения мирного договора. Следовательно, в армянском законодательстве нет никаких препятствующих положений, и это не только политическая, но и экспертная оценка", - заявил Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей инаугурации заявил, что "если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", сообщил 14 февраля "Интерфакс".
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян отметила, что "законодательство Армении - внутреннее дело Республики Армения, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны".
"Что касается территориальных претензий, Армения придерживается договоренностей, достигнутых с Азербайджаном на международных платформах о признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации, о проведении работ по делимитации границ между двумя странами на основе этой декларации, об открытии региональных коммуникаций на основе суверенитета, юрисдикции, на основе принципов равенства и взаимности сторон", - заявила Багдасарян 14 февраля, добавив, что Азербайджан регулярно нарушает эти соглашения, продолжая. агрессивную риторику, применяя силу и угрозу силой.
Кроме этого, по ее словам, Азербайджан продолжает удерживать жизненно важные территории 31 села Армения, и все это доказывает. Баку продолжает стратегию углубления враждебности в регионе, что представляет собой постоянную угрозу дестабилизации.
Позицию Азербайджана, когда он не хочет уходить с территорий 31 села Армении ,Никол Пашинян в ходе парламентского заседания назвал "неконструктивным". "Наша позиция конструктивна, мы предлагаем, чтобы войска отошли со своих сегодняшних позиций, и для этого нужно воспроизвести на карте и на местности армяно-азербайджанскую границу и отвести войска обеих сторон от этой линии", - заявил Пашинян.
Кроме этого, Пашинян отметил, что Азербайджан продолжает угрожающую риторику в связи с реформами армянской армии и приобретением Арменией вооружения и техники.
"Азербайджан может начать военную эскалацию на каком-то участке границы с перспективой перехода к широкомасштабной войне против Армении. Это намерение исходит из официальных заявлений и действий официального Баку", - заявил Пашинян, добавив, что Армения должна предотвратить такой сценарий путем вовлечения в активные переговоры, крепко стоять на своих позициях защиты своего суверенитета и территориальной целостности страны.
Аппетиты Азербайджана с каждым днем увеличиваются, и Алиев всего лишь говорит о том, что все вопросы в регионе будут решаться силой и войной, заявила корреспонденту "Кавказского узла" азербайджановед Татевик Айрапетян.
Она обратила внимание на заявление Алиева во время инаугурации, когда тот говорит об укреплении своей армии и в то же время угрожает Армении, что, если Ереван не исполнит все его условия, то заплатит за это большую цену.
Пашинян на сегодняшнем заседании правительства подтвердил, что "все прежние договоренности сведены к нулю", отметила редактор русской версии Lragir.am, политический аналитик Наира Айрумян.
Премьер, по ее словам, открытым текстом заявил, что все заявления и действия Алиева ведут к перспективам полномасштабной войны, которая может начаться на каких-то отрезках в виде локальных столкновений.
Я думаю, это главный его месседж. Другой вопрос, зачем он это сказал, потому что явно не для того, чтобы подготовить общество к такому развитию событий. Скорее всего, это часть военного шантажа, который с одной стороны реализует Алиев, а с другой - Пашинян, терроризируя угрозой войны для оправдания определенных уступок и шагов, которые в обществе были восприняты негативно", - считает Айрумян.
Эти уступки, по ее мнению, могут касаться и так называемого коридора через Мегри (Зангезурский коридор - прим. "Кавказского узла"), при этом назначение нового командующего Объединёнными армяно-русскими войсками, а также активизация работы ОДКБ над своим миротворческим компонентом неслучайны.
15 марта 2023 года президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку главу объединенной группировки войск Армении и России Тиграна Парваняна. Указ подписан после отказа армянских властей от участия в учениях ОДКБ и от квоты на руководящие должности в организации. Как следует из указа, опубликованного на сайте президента Армении, 14 февраля был назначен новый командующий, Артак Будагян.
"Я не исключаю "мирную сдачу" так называемого коридора под контроль российских войск или ОДКБ или других пророссийских образований", - отметила Айрумян.
Неслучайно и заявление МИД Азербайджана в связи с эскалацией и убийств армянских военнослужащих о том, что "это зона контроля европейских наблюдателей, и задачи и цели этой миссии вызывают вопросы", - говорит Айрумян. Политобозреватель уверена, что идет процесс вытеснения европейских наблюдателей со стратегических отрезков для подготовки ввода туда российских войск или войск ОДКБ.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"