Переговоры Баку и Еревана зашли в тупик после обнадеживающих анонсов

25 января 2024, 23:57

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В Баку нет политической воли урегулировать отношения с Ереваном, а территориальные претензии Ильхама Алиева не способствуют заключению мира, заявил глава МИД Армении. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики считают, что переговорный процесс находится в патовой ситуации и не исключена новая эскалация.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 4 января МИД Армении направил Баку очередные предложения по мирному договору, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, в азербайджанских предложениях, которые ранее поступили в Армению, есть как регресс по определенным пунктам текста, так и прогресс по ряду направлений.

4 октября 2023 года премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. 26 октября 2023 года Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут заключить в ближайшие месяцы, а 31 октября добавил, что Армения и Азербайджан согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Официальный Ереван не получил ответа от Баку на предложения Армении касательно мирного договора, заявила журналистам пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что "в Баку нет политической воли урегулировать отношения". Мирзоян отметил, что в последнем интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева есть откровенные территориальные претензии на суверенные территории Армении - Алиев настаивает на том, чтобы провести новые границы, либо взять за основу "какие-то границы досоветских времен". Министр считает, что никто не имеет право проводить новые границы, и Армения придерживается того, что за основу должны быть взяты границы, которые были на момент распада СССР, следует из трансляции пресс-конференции, которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По мнению министра, не способствуют урегулированию отношений и заявления президента Азербайджана о разблокировании региональных коммуникаций по коридорной логике. То есть предоставления Арменией дорог с потерей контроля на этих территориях. Кроме этого, Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан не намерен уходить с армянских территорий, которые находятся под его контролем с 2021 года. "Алиев искажает названия армянских городов и областей нашей страны, а всю территорию Армении называет "западным Азербайджаном". Постоянно есть вероятность новой эскалации, эта вероятность особенно большая именно в этом году из-за намеченных выборов в США и Европарламенте", - отметил Мирзоян.

Оппозиционные депутаты, которые ознакомились с предварительным текстом мирного договора, утверждают, что переговоры ведутся исключительно в интересах Азербайджана. Так, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян на своей странице в Facebook* отметила, что власти Армении беспокоятся лишь "по поводу формулировок". Она добавила, что "нет никаких гарантий, что Азербайджан отказывается от территориальных претензий к Армении".

Переговоры зашли в тупик, и последнее интервью Ильхама Алиева о "неприемлемости предложений Армении, Европы, США" именно об этом, считает политический аналитик Армен Ованнисян. Более того, они не только зашли в тупик, да еще и пережили регресс, отступление от ранее достигнутых договоренностей, о чем заявляет армянская сторона.

Армения, по словам Ованнисяна, идет на уступки в ежедневном режиме. Заявление о необходимости новой Конституции - тоже из серии уступок азербайджано-турецкой стороне, однако Алиев продолжает каждый раз предъявлять такие требования, которые не совместимы с армянской государственностью.

Армения нуждается не в конституционных изменениях, а в новой Конституции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждений отчета деятельности Минюста Армении за 2023 год. Целями Пашиняна, предложившего принять новую Конституцию Армении, могут быть сохранение личной власти или пересмотр международных соглашений, отметили ереванские политологи. При этом они подчеркнули, что изменения основного документа давно назрели.

От Армении, по мнению Ованнисяна, требуется отказ от какой-либо военно-политической роли в регионе и мире, если не навсегда, то на очень длительный срок. "Армения должна добровольно сложить с себя полномочия субъекта международного права и международной внешней политики. Понятно, что Алиев понимает, что не получит всего того, что от нас требует, но он каждый раз напоминает, что Азербайджан с Турцией при поддержке России не смирятся с суверенными решениями Армении, в том числе с выбором союзников, правом вести свою политику, быть чем-то довольным или недовольным. То есть, по их планам, Армения, как субъект мировой политики, должна прекратить свое существование", - считает Армен Ованнисян, добавив, что так видит Азербайджан безопасность в регионе.

Это видение формата "3+3", и гарантами того, от чего Армения добровольно отказалась, станут Турция и Россия, отметил Ованнисян. "Например, Армения не должна иметь право дружить, к примеру, с Францией. Или же, если Франция захочет иметь особые отношения с Арменией, то она должна обратиться в этот клуб, к старшим этого клуба, и получить разрешение", - считает он.

В политике такое положение дел - не новость. По словам Ованнисяна, в истории были страны, которые, исходя из политической ситуации, текущих угроз и обеспечения безопасности, отказывались от своей суверенности и субъектности или их части в международных делах. "Россия с Турцией общими усилиями с помощью Азербайджана пытаются Южный Кавказ замкнуть на себе", - отметил Ованнисян.

По его мнению, Армения имеет необходимые ресурсы в лице политической воли властей, поддержки народа и международного сообщества, чтобы противиться этому плану.

Если прибавить к заявлению Арарата Мирзояна о том, что переговорный процесс сорван, его слова о сохранении эскалации и вероятности обострения этой эскалации в период выборов в третьих странах, то можно прийти к заключению, что мирный период предъявления претензий Азербайджана к Армении закончен, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

Закончились как время, так и ресурсы постоянных уступок Армении, потому что больше нечего уступать, считает Айрумян. По ее словам, есть некая грань, красная линия, за которую Армении не позволят отступать нормы международного права и мировое сообщество. "Это все говорит о том, что готовится немирный военный путь, и сейчас вопрос в том, в какой мере удастся сдержать Азербайджан от новой агрессии в отношении конституционной территории Армении", - отметила Айрумян.

По ее мнению, судя по заявлениям и действиям европейских структур, предпринимаются какие-то меры, чтобы сдержать Азербайджан, но, так как Армения совершенно не готовится к эскалации, скорее всего, это будет "способ мирной сдачи" на фоне показного нападения Азербайджана, считает она.

24 января большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушение прав человека и рост числа политзаключенных, а также отказ пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, обвинив структуру в двойных стандартах.

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