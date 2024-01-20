Политологи в Ереване оценили идею Пашиняна о новой Конституции

20 января 2024, 00:15

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Целями Никола Пашиняна, предложившего принять новую Конституцию Армении, могут быть сохранение личной власти или пересмотр международных соглашений, отметили ереванские политологи. При этом они подчеркнули, что изменения основного документа давно назрели.

"Кавказский узел" писал, что 6 декабря 2015 года в Армении проходило голосование на референдуме по конституционным реформам. Был вынесен вопрос перехода к парламентской системе правления, при которой президент будет избираться на семилетний срок парламентом и будет лишен права на переизбрание. реформы поддержали 63,37% (825 521) участников референдума, "против" проголосовали 32,36% (421 568). Еще 53 435 бюллетеней признаны недействительными, что составляет 4,1% от их общего числа. Оппозиция заявила о применении админресурса, наблюдатели заявили о недоверии итогам голосования. В Ереване проходили акции протеста, в ходе которых были зафиксированы стычки с полицией, также проходили задержания активистов.

Армения нуждается не в конституционных изменениях, а в новой Конституции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждений отчета деятельности Минюста Армении за 2023 год. "Мир меняется, неизбежно изменится и наш регион, изменится и меняется также Республика Армения, независимо от того, как мы относимся к этой эволюции. И в этой ситуации мы должны не останавливать данную эволюцию, что само по себе нелогично, поскольку так можно достичь деградации, мы должны управлять ситуацией в соответствии с интересами Армении", - отметил Пашинян, слова которого опубликованы на официальном сайте премьер-министра.

Он добавил, что для него парламентская система управления "с учетом демократических устремлений и стратегий" наиболее приемлемая. "В нынешней модели правления мало что надо изменить в политическом плане", - заявил глава правительства.

При этом Пашинян отметил, что, "как бы ни пытались решить эту проблему другими способами, Армения должна иметь Конституцию, принятую народом по результатам голосования. Это также важный акцент, связанный с легитимностью". Новая Конституция, по его словам, сделает Армению более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических региональных условиях. Он добавил, что Минюст должен подготовиться к соответствующим работам в ближайшее время.

Истинные цели Пашиняна, когда он говорит о необходимости смены Конституции, мотивируя геополитической ситуацией, изменениями в регионе, по мнению политического аналитика Давида Степаняна, неизвестны. "Эти изменения настолько стремительны, ситуация уже давно не статична, что поспеть за этими изменениями, адаптируя в соответствии с ними Конституцию, невозможно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Степанян.

При этом, аналитик считает, что изменения Конституции в Армении назрели давно, потому что "та Конституция, тот "костюм", который был сшит на <бывшего президента и премьер-министра Армении> Сержа Саргсяна, Пашинян чувствует в нем очень комфортно". Неспроста, по его мнению, премьер заявил, что парламентская республика наиболее приемлемая, и в случае полупрезидентской страны были бы угрозы безопасности. "Какие могут быть угрозы? Личной ликвидации? И при парламентской системе при повторении теракта 1999 года партия Пашиняна рассыплется в миг. Это не аргумент".

Степанян предполагает, что новая Конституция нужна для укрепления вертикальной власти, поскольку укреплять ее другими способами сегодня Пашинян не может. Мнение о том, что Пашинян хочет таким образом пойти на уступки во внешней политике, Степанян не разделяет. Он видит борьбу руководства Армении со своими противниками в лице России, Турции и Азербайджана, в противном случае, как он отметил, все было бы сдано давно. "Другое дело, что эта борьба ведется не самыми эффективными методами", - отметил он.

Но в целом, по словам Степаняна, необходимость изменения положений действующей Конституции есть, особенно, касательно судов. "Судебная власть должна быть одновременно более независимой и более предсказуемой в том плане, что она не должна обслуживать ни интересы действующей власти, ни интересы прежней власти. Внесением изменений в Конституцию Пашинян может в одночасье изменить ситуацию", - подчеркнул он.

Изменением в Конституции, по его мнению, можно также добиться оценки действий прежней власти, чего после революции до сих пор не сделано. Таким образом, нынешняя власть легитимизировали нынешнюю оппозицию и все их преступления, считает Степанян. "Нужно менять всю систему внутренней власти, усовершенствовав законы, упорядочить внутреннюю ситуацию. Внешние отношения изменением Конституции регулировать невозможно", - заключил Давид Степанян.

Действующая Конституция, как и все предыдущие, по мнению политолога Андриаса Гукасяна, не соответствует политическим нуждам и за предыдущие три десятилетия упорядочить эту необходимость так и не удалось.

Гукасян сам в 2023 году выдвинул проект новой Конституции, где все важные для армянского народа нормы включены в качестве политической платформы Армении. Причиной того, почему проблемы Армении не решались никакими изменениями Конституции, по его мнению, является то, что все эти реформы выдвигались правящей верхушкой и обслуживали ее интересы или даже отдельно взятого политического деятеля. "Такие элементы есть в Конституциях как 1995 года, так и 2006 года. Есть опасения, что Пашинян сменит Конституцию под свои политические планы. Дело в том, что Конституционная комиссия весь прошедший год игнорировала какие-либо инициативы и предложения, кроме тех, которые сами в узком кругу разрабатывают", - отметил Гукасян.

Политолог предполагает, что первоочередной целью Пашиняна путем смены Конституции является сохранение власти.

Гукасян считает, что действующая Конституция ничего общего с Декларацией независимости Армении не имеет, и в своих предложениях по изменениям в Конституции он предложил включить норму, которая регулировала бы установление мирных добрососедских отношений с Азербайджаном на основе признания права на самоопределение Нагорного Карабаха. Взаимоотношения с Турцией, по его мнению, могут быть установлены путем признания Геноцида армян Турцией в Османской империи в 1915-23годах.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

"Кроме этого, должны быть включены не менее важные постулаты, например, о международном нейтралитете Армении, который позволит изменить систему национальной безопасности страны и ее внешнеполитический фактор. Это позволит Армении иметь не одного гаранта безопасности, а несколько", - отметил Гукасян. Это, по его словам, не предметы текущей политики, а фундаментальные вопросы для государства Армения, поэтому они должны быть включены в Конституцию страны.

В данном случае, по его словам, Никол Пашинян сам создал Конституционную комиссию и сам же выступил инициатором изменения Конституции. "Новая Конституция - это учреждение нового государства. Однако это противоречит его же указу о создании этой комиссии, ее цели и задач. У этой комиссии нет миссии написать новую Конституцию", - подчеркнул аналитик.

Тем не менее, как отметил Гукасян, если Пашинян, все же идет на принятие новой Конституции, то встанет вопрос о переходном периоде. Тогда возможны радикальные решения, потому что сроки выборов, установленные предыдущей Конституцией (2026 год) будут носить вторичный характер. Первичной необходимостью станет формирование учреждений нового государства.

С учетом сжатых сроков до 2026 года текст новой Конституции власти должны опубликовать в ближайшие недели, считает Гукасян. Он полагает, что концепцию новой Конституции власти отправят в Венецианскую комиссию. Процесс этот займет два года, и власти с трудом успеют к 2026 году, возможно, референдум и выборы пройдут вместе. "Это будут либо последние выборы Третьей Республики, либо первые выборы новой Республики".

Гукасян добавил, что принятие новой Конституции влечет и международные последствия. Новое государство, как он отметил, в соответствии международной конвенцией о правопреемстве международных отношений обладает правом пересмотреть все свои международные отношения. Международные договора должны быть заново ратифицированы новыми органами нового государства. "Автоматического перехода от наследия старого государства к новому не происходит, кроме границ. Это существенный вопрос. У Армении есть сейчас международные договора, она является членом ЕАЭС, ОДКБ, обладает договором о сотрудничестве с ЕС. Это все обретает другой политический смысл, и Пашиняну международные партнеры могут спросить, какие цели он преследует, приняв новую Конституцию", - отметил Гукасян.

Власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава, заявил 15 ноября 2023 года премьер-министр Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы. После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Пашинян анонсирует уменьшающуюся Армению, считает политолог Сурен Суренянц. По его мнению, новая Конституция предполагает новую Республику. Он считает, что, если бы это произошло в результате общественных и политических дискуссий об основах государственности, можно было бы говорить о какой-то вехе в развитии государственности. "Но новая Конституция Пашиняну нужна, чтобы придать всенародную поддержку "кадастровой бумажке", ратифицированной Алиевым", - отметил на своей странице в Facebook* Сурен Суренянц.

Новая Конституция, по мнению Суренянца, Пашиняну нужна для редактирования Декларации о независимости Армении и утверждения новых границ по новой "кадастровой бумажке". "Пашинян анонсирует уменьшающую Армению, историческая родина для которой ограничивается 29800 квадратными километрами".

"Декларация о независимости Армении и Конституция Армении основаны на постановлении о воссоединении с Нагорным Карабахом от 1 декабря 1989 года, рассказал ранее "Кавказскому узлу" политолог и один из инициаторов карабахского движения Манвел Саргсян." Но накануне развала СССР в 1991 году Нагорный Карабах провел референдум и объявил о своей независимости. А имевшие место две войны и, в итоге, опустошение Нагорного Карабаха от армянского населения, сформировали крайне неопределенную политическую и международно-правовую ситуацию", - сказал он.

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