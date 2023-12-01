Демонстранты в Ереване потребовали воссоединения Армении с Карабахом

01 декабря 2023, 22:34

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Участники митинга в Ереване потребовали выполнения постановления о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха. Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен рассматриваться с учетом невыполнения Азербайджаном своих обязательств и норм международного права, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи отметили, что возвращение жителей Нагорного Карабаха возможно лишь под международные гарантии, а вопрос статуса Карабаха должен вновь обсуждаться на переговорах.

Перед зданием Национального собрания Армении по инициативе общественно-политического движения "Вместе" прошла акция, приуроченная к годовщине принятия 1 декабря 1989 года постановления о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Собравшиеся требовали выполнения решения о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха.

Митинг продлился почти час. Присутствовали до 50 человек. Они держали флаг Нагорного Карабаха, карту Великой Армении и плакаты с надписями: "Армения и Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") воссоединятся", "1 декабря – День воссоединения Армении и Арцаха", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Борьба за воссоединение Армении и Арцаха началась еще в 1960-е годы. Она была реализована под лозунгом: "Миацум", - заявил на митинге бывший депутат Верховного Совета Армении 1989 года Грант Хачатрян.

После смены власти в Армении в 1990-х годах идея "Миацума" была отодвинута на второй план, после чего был проведен отдельный референдум и провозглашена Нагорно-Карабахская Республика, отметил он. "Армянские власти все последние десятилетия хранили молчание о решении о воссоединения, хотя жители Арцаха на протяжении более трех десятилетий считались гражданами Армении", - сказал Хачатрян.

Он призвал "вернуться к истокам карабахского освободительного движения, к идее "Миацум", чтоб Армения стала действительно независимым государством".

Решение "о воссоединении Арцаха и Армении столь же актуально, как и в 1989 году, однако армянская власть нарушает международное право", заявила в своем выступлении правозащитница Лариса Алавердян. "Ни в народе, ни на уровне государства нет ни одного решения, где бы говорилось, что Армения признает Арцах частью Азербайджана. Эти заявления носят сугубо частный характер. Такого решения нет ни на уровне Национального собрания, ни на уровне правительства, ни на уровне Конституционного суда", - сказала правозащитник.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

"Декларация о независимости Армении и Конституция Армении основаны на постановлении о воссоединении с Нагорным Карабахом от 1 декабря 1989 года, подчеркнул политолог и один из инициаторов карабахского движения Манвел Саргсян." Но накануне развала СССР в 1991 году Нагорный Карабах провел референдум и объявил о своей независимости. А имевшие место две войны и, в итоге, опустошение Нагорного Карабаха от армянского населения, сформировали крайне неопределенную политическую и международно-правовую ситуацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "необходимо иметь в виду, что мы живем в период демонтажа старого мирового порядка, когда рушится вся привычная система политического бытия народов". "В какой-то момент политико-правовые основы возникновения проблемы Нагорного Карабаха могут стать актуальными, поскольку ликвидацию Республики Арцах Азербайджан провел посредством незаконного применения силы", - подчеркнул он.

"США и европейские международные организации требуют от Азербайджана создания условий для возвращения армян на свою родину, а также воздержаться от уничтожения культурного наследия армянского народа. То есть проблема Нагорного Карабаха считается неразрешенной. И хотя Армения стремится не обострять свои отношения с Азербайджаном в период обсуждения мирного договора, какой-то международный консенсус по будущему Нагорного Карабаха должен быть. Постоянные утверждения Азербайджана о том, что Нагорного Карабаха нет, никто всерьез не воспринимает", - отметил Саргсян.

Он напомнил, что Азербайджан в 1992 на международной конференции в рамках ОБСЕ признал наличие проблемы определения статуса Нагорного Карабаха и "взял на себя обязательство участвовать в решении проблемы мирным путем". "Это обязательство было нарушено им неоднократно. Соответственно, мало кто признает военное решение проблемы. А значит, возникшая ситуация приведет к правовым основам проблемы", - отметил Саргсян.

Власти Армении "не понимают важность международного права", считает карабахский политолог и социолог Давид Карабекян. "Пока существует современная система международных отношений и международное право, права Арцаха и Армении, в том числе на самоопределение, продолжают действовать. Общество Армении и Арцаха сейчас проживают те же испытания, что и в 1988-1991 годах. Это блокада и другие акты агрессии со стороны Турции и Азербайджана, депортация, предательство союзников, начало глобальных изменений и создания независимых армянских государств. Как и тогда, под давлением Азербайджана Москва нас заставила ликвидировать органы власти, но потом мы создали новые. Сегодняшние реалии показывают, что армянская общественность не состоянии выбрать и реализовать правильную стратегию и тактику в арцахском вопросе и в других важнейших вопросах национальной политики", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, необходимо действовать в рамках международного права, использовав все документы и факты, "в том числе осудив мировое сообщество в двойных стандартах и избирательности, которые привели не только к эскалации напряженности и трагическим последствиям в зоне азербайджано-карабахского противостояния, но и усугублению противоречий и эскалации напряженности в других регионах мира".

Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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