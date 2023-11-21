Политологи в Ереване назвали главное условие возвращения армян в Нагорный Карабах

21 ноября 2023, 00:45

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Возвращение жителей Нагорного Карабаха возможно лишь под международные гарантии, а вопрос статуса Карабаха должен вновь обсуждаться на переговорах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности, постановил Международный суд ООН.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

Армения, подавая иск в Международный суд ООН, не требовала ввести в Нагорный Карабах международные миротворческие войска и обеспечить безопасность людей, которые хотят вернуться, сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. "Иск Армении был формальным и можно считать его имитацией действий Армении в защиту армян Нагорного Карабаха, так и решение суда ООН было имитацией и формальным актом, который не может иметь никаких правовых последствий", - отметила она.

Единственное, по ее мнению, что может иметь правовые последствия - требование суда к Азербайджану признать все документы, выданные государственными органами Нагорно-Карабахской Республики - акты гражданского состояния, свидетельства о собственности. В Армении, по словам Айрумян, по этим документам не принято никакого решения. А Азербайджан уже приветствовал решение о признании этих документов. Если Азербайджан примет такое решение, то все эти документы станут азербайджанскими.

Айрумян отметила, что решение о признании выданных Нагорно-Карабахской республикой документов может принять любая страна мира. "Если Армения признает документы карабахцев это никак не может означать агрессию против Азербайджана. Это вопрос политической воли. Но в данном случае Армения хочет, чтобы Азербайджан их признал, и об этом говорится в иске в Гаагский суд. Но после этого признания, карабахцы должны обращаться за обычной справкой в Азербайджан, потому что сама Армения не признала", - отметила Айрумян.

Она добавила, что единственным реальным условием возвращения армян в Нагорный Карабах может быть возобновление переговоров о статусе Карабаха и решение ООН о вводе международных войск в Нагорный Карабах для обеспечения реализации принятых в ООН решений по статусу, даже, если эти решения будут временными, чтобы Азербайджан не нарушал и не препятствовал этой реализации. "До сих пор ни одна сторона - ни посредники, ни Армения, ни Азербайджан - не показали ни одного правового документа, как основание того, что Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") - это Азербайджан. Все они ссылаются на единственное устное заявление Никола Пашиняна о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана. Это указывает на полное отсутствие других правовых оснований и аргументов. Будет ли такое же отношение к заявлению того же Никола Пашиняна, если он скажет, что Карабах - это Армения?" - спросила Айрумян. По ее мнению, необходимо возобновление серьезных переговоров по карабахскому вопросу.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

В связи с требованием о возвращении армян в Нагорный Карабах пять партий, входящих в предвыборный блок "Свободная Отчизна", а также более 30 общественных организаций и политическое движение ArmVote выступили с совместным заявлением, в котором сформулированы условия, необходимые для возвращения на родину армян Нагорного Карабаха, сообщил политолог Андриас Гукасян.

Таких условий, по словам Гукасяна, пять. В первую очередь, Азербайджан должен на государственном уровне принять решения, исключающие уголовное преследование карабахцев. И Армения, и Азербайджан в связи с военными преступлениями должны признать компетенцию международного трибунала рассматривать такие дела. "Ни Армения, ни Азербайджан не должны в своем судебном порядке рассматривать подобного рода обвинения, поскольку, совершенно очевидно, что возможно предвзятое отношение к этим делам. Только независимый международный трибунал может выдвигать обвинения в адрес армян или азербайджанцев", - сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что те, кто сейчас осуждены или находятся под уголовным преследованием, должны быть отпущены.

Второе условие - азербайджанские войска, администрация Азербайджана, его полиция должны покинуть территорию бывшей НКАО и Шаумяновского района. "Это те районы, куда должны вернуться арцахские армяне", отметил он.

Третьим условием должно быть то, чтобы Лачинский коридор (в соответствии с предложенным МГ ОБСЕ) был передан под управление ООН с целью исключения повторной блокады со стороны Азербайджана.

Четвертое условие, по словам Гукасяна, - международная операция под эгидой ООН в составе многонациональных миротворческих сил, включая Иран, который тоже получил согласие ООН на то, чтобы его войска рассматривались, как миротворческие. Эти силы должны обеспечивать безопасность всей той территории, куда армяне должны вернуться. "Эти силы должны быть размещены по всему периметру этой территории, а в прилегающих районах должна быть создана, согласно международной практике, зона делимитации. Азербайджанские ВС, в том числе тяжелая техника, артиллерия не должны иметь допуск в эту зону", - подчеркнул он.

Пятое условие -управление этой территорией должно перейти под администрацию ООН, которая должна обеспечить условия для коллективного возврата беженцев. Для этого там должны начать функционировать такие государственные институты, как судебная и правоохранительная системы, экономические институты, отметил Гукасян. "До определенного времени, пока ситуация нормализуется, должно действовать управление ООН, чтобы уже при созданных условиях был проведен референдум, который определит окончательный политический статус Нагорного Карабаха и в котором будут участвовать все люди без национального ограничения, имеющие политико-правовую связь с бывшей НКАО и бывшего Шаумянского района Азербайджанской ССР. Право на самоопределение этих людей бесспорно", - отметил Гукасян.

По его мнению, соблюдение этих пяти условий позволит жителям вернуться, и конфликт дальнейшем не получит военного продолжения, считает Андриас Гукасян. Во всех других случаях угроза войны будет сохраняться. "Путь к мирному урегулированию этого конфликта был и остается признание права на самоопределение населения Арцаха", - сказал он.

Армения говоря о реализации требований Гаагского суда в рамках иска против Азербайджана предполагает внедрение международных механизмов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян. "Армения имеет свои представления о международных механизмах, хоть и не раскрывает детали, но в своих документах всегда о них упоминает. Эти представления есть и у западных стран. Например, после встречи переговорщиков в Гранаде четко было отмечено, что возвращение армян в Арцах должно быть под гарантии международных игроков", - отметил Варданян.

Однако, по его словам, Азербайджан и на это не согласен. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией, и заявляет, что "на своей территории должны действовать его законы" и не согласен на какие-либо международные механизмы. "Возвращение армян возможно лишь при введении в Арцах международных миротворческих сил. Мы видим, что постоянно берут в плен армян, и нет никаких гарантий, что права армян, которые могут вернуться, не будут нарушены", - отметил Варданян.

Признание Азербайджаном документов, выданных госорганами Нагорного Карабаха, по мнению Варданяна, Баку использует в свою пользу, он заявил, что отныне это все азербайджанское.

Речь идет о сохранении как архивных документов, так и о личных документов (статус людей, медицинские документы, трудовые книжки и т.д.) жителей Нагорного Карабаха, то есть, все документы, которые могут стать основой для защиты прав человека, независимо от наличия конфликта, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший госминистр Нагорного Карабаха, бывший омбудсмен Артак Бегларян.

По его словам, с этой точки зрения, позиция Гаагского суда, что Азербайджан не может уничтожить эти документы, четкая. Более того, суд обязал, чтобы Азербайджан признал эти документы. Какой статус будут иметь эти документы после признания их Азербайджаном, Артак Бегларян затруднился ответить. По его словам, вопрос остался открытым. "Но, если Азербайджан должен завладеть этими документами, арцахцам придется запрашивать у Баку те или иные справки", - отметил Бегларян.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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