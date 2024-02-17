Алиев и Пашинян возобновили обсуждение мирного договора

17 февраля 2024, 15:24

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжить работу над соглашением о мире между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля армянский премьер Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

Ильхам Алиев на своей инаугурации заявил, что "если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", сообщил 14 февраля "Интерфакс". В январе 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что переговорный процесс находится в патовой ситуации, и не исключена новая эскалация конфликта.

Сегодня в Мюнхене на конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщило правительство Армении.

"Они обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. Было решено продолжить работу над мирным договором", - цитирует сообщение кабмина "Новости-Армения".

На встрече Алиева и Пашиняна обсуждались вопросы нормализации отношений, подписания мирного соглашения и делимитации границы, сообщает сегодня со ссылкой на своего корреспондента в Мюнхене азербайджанское агентство АПА.

"Министрам иностранных дел обеих стран было поручено в ближайшее время вновь встретиться и продолжить переговоры по мирному соглашению", - говорится в публикации агентства.

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля, информирует сегодня "Интерфакс".

Напомним, 30 октября 2023 года Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 14 декабря 2023 года кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

15 февраля МИД Армении призвал власти Азербайджана ускорить процесс делимитации государственной границы между двумя странами.

В 2023 году переговоры между Баку и Ереваном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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