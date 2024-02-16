Ереван призвал Баку ускорить делимитацию границы

16 февраля 2024, 10:12

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МИД Армении призвал власти Азербайджана ускорить процесс делимитации государственной границы между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 14 декабря 2023 года кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Переговоры между Баку и Ереваном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023". В январе 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что переговорный процесс находится в патовой ситуации, и не исключена новая эскалация конфликта.

Армения предлагает Азербайджану ускорить процесс делимитации границ на основании письменных договоренностей двух стран от 2022 года, заявила пресс-секретарь армянского МИД Аня Бадалян.

"Азербайджан и Армения письменно договорились, что на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и что Алма-Атинская декларация станет политической основой процесса делимитации. Мы предлагаем Азербайджану ускорить процесс делимитации границы на основе этого соглашения и подтверждаем готовность Армении", - приводит сегодня ее слова "Коммерсант".

Этим заявлением МИД прокомментировал выступление Никола Пашиняна, который 15 февраля обвинил Баку в незаинтересованности обеспечить безопасность и стабильность границ, пишет издание.

Напомним, 15 февраля Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, а заявления Пашиняна могут стать оправданием для новых уступок Азербайджану, указали опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

Ильхам Алиев в ходе своей инаугурации заявил, что "если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", сообщил 14 февраля "Интерфакс".

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