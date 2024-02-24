Армения заявила об обстреле со стороны Азербайджана

24 февраля 2024, 18:44

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Минобороны Армении назвало ложной распространенную сегодня азербайджанской стороной информацию о том, что армянские военные стреляли по азербайджанским позициям. Это Азербайджан обстрелял армянские позиции, заявило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что, по информации Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе сегодня в 12:45 (11.45 мск) "вновь подверглись обстрелу" со стороны Армении.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 24 февраля около 12:45 подразделения ВС Республики Армения открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части пограничной полосы, не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Армении.

По версии Минобороны Армении, это военные Азербайджана сегодня около 12:30 (11:30 мск) открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении (азербайджанское название - Йухары Шорджа Басаркечярского района. - Прим. "Кавказского узла").

"Кавказский узел" писал, что 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о риске локальных вооруженных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну между Арменией и Азербайджаном. Премьер тем самым подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, констатировали ереванские политологи. При этом 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

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