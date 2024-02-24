Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

24 февраля 2024, 16:45

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 23 февраля, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле приграничных позиций в Кельбаджарском районе.

12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций. Азербайджанские аналитики объяснили эскалацию на границе активными подстрекательскими действиями западных стран.

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе сегодня в 11.45 мск "вновь подверглись обстрелу", сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района (село Верин Шорджа Гегаркунинской области Армении. – Прим. "Кавказского узла"), подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в публикации.

Минобороны Армении, по состоянию на 16.39 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, констатировали ереванские политологи.

При этом 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

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