Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

23 февраля 2024, 13:43

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Армянские военные обстреляли приграничные позиции в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций.

Сегодня позиции в Кельбаджарском районе подверглись обстрелу, сообщило Минобороны Азербайджана. "23 февраля в 05:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района (село Верин Шорджа Гегаркунинской области Армении), обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Подразделения азербайджанской армии не стали принимать ответные меры, чтобы не допустить обострения ситуации, говорится в сообщении. Азербайджанская сторона призвала военное руководство Армении «не допускать подобных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации на условной границе, а тех, кто совершает эти провокации – привлечь к ответственности».

Минобороны Армении, по состоянию на 13.40 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 15 февраля армянский премьер Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

При этом 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

В 2023 году переговоры между Баку и Ереваном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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