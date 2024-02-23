23 февраля 2024, 13:43
Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе
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Армянские военные обстреляли приграничные позиции в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций.
Сегодня позиции в Кельбаджарском районе подверглись обстрелу, сообщило Минобороны Азербайджана. "23 февраля в 05:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района (село Верин Шорджа Гегаркунинской области Армении), обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".
Подразделения азербайджанской армии не стали принимать ответные меры, чтобы не допустить обострения ситуации, говорится в сообщении. Азербайджанская сторона призвала военное руководство Армении «не допускать подобных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации на условной границе, а тех, кто совершает эти провокации – привлечь к ответственности».
Минобороны Армении, по состоянию на 13.40 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.
Напомним, 15 февраля армянский премьер Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.
При этом 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.
В 2023 году переговоры между Баку и Ереваном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"