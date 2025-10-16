×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:41, 16 октября 2025

Срок ареста Самвелу Карапетяну продлен на фоне протеста его сторонников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный суд в Ереване продлил на месяц срок ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Сторонники предпринимателя анонсировали митинг в его поддержку на 18 октября. 

Как писал "Кавказский узел", 14 октября суд в Армении провел восьмичасовое заседание по вопросу продления ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, но отложил решение. Родственники и сторонники арестованного во время процесса проводили акцию протеста. 

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Антикоррупционный суд в Ереване днем 15 октября продолжил рассматривать вопрос о продлении меры пресечения главе группы компаний “Ташир” Самвелу Карапетяну. Заседание продолжалось более 11 часов и завершилось уже после полуночи, все это время у здания суда находились родственники и друзья предпринимателя, а также его многочисленные сторонники, они скандировали: “Свободу Самвелу Карапетяну!” и “Справедливость!”, пишет News.am.

Защита Карапетяна настаивала, что ходатайство следствия о продлении ареста бизнесмену должно быть отклонено при условии “настоящего правосудия”, хотя заявляла журналистам, что не ожидает такого решения. По итогам заседания суд продлил арест Самвела Карапетяна на месяц, удовлетворив ходатайство следствия частично, сообщил его адвокат Арам Вардеванян. 

После оглашения этого решения сторонники Капапетяна, собравшиеся у суда, скандировали “Позор! Позор!”, передает Armenia Today. 

Адвокат Вардеванян отметил, что в двух из трех обвинений, предъявленных Карапетяну, суд не нашел “обоснованного подозрения”. Речь идет об обвинениях экономического характера; первое обвинение, в призывах к свержению конституционного строя во время интервью, стало основанием для продления ареста. Защитник предположил, что в течение месяца можно ожидать завершения следствия по этому делу и передачи его в суд. 

13 октября стало известно, что следователи предъявили Самвелу Карапетяну новое обвинение экономического характера. "Следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы", - заявили адвокаты предпринимателя.

У суда во время заседания дежурили усиленные наряды полиции, что Вардеванян также назвал безосновательным. Адвокат напомнил, что 4 июля многочисленные сторонники Карапетяна также собрались у суда, а затем прошли маршем к зданию Службы национальной безопасности Армении. Акция прошла мирно, никого из его участников не привлекли с тех пор ни к административной, ни, тем более, к уголовной ответственности, отмечает Arminfo. 

Движение “По-нашему”, созданное по инициативе Карапетяна в конце августа, анонсировала митинг в его поддержку на субботу, 18 октября. Сторонники Карапетяна планируют собраться на площади Свободы в Ереване, передает “Новости-Армения”. 

"Кавказский узел" также писал, что в июле 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". Силовики проводили обыски в офисах компании "Электрические сети Армении" и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна, а также в ереванском офисе компании Карапетяна "Ташир Групп". Причиной обысков Следком Армении назвал уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. 11 июля Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Armenian Church. Photo: Vigen Hakhverdyan. https://ru.wikipedia.org/
13:44, 15 октября 2025
Силовики задержали семь священников Армянской апостольской церкви
Samvel Karapetyan. Photo: APA https://ru.apa.az/strani-snq/samvelu-karapetyanu-predyavleno-novoe-obvinenie-obnovleno-624056
10:38, 15 октября 2025
Заседание суда по делу Карапетяна прошло на фоне акции солидарности
Акция в защиту Рубена Варданяна. Ереван, 14 октября 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/909622.html
16:53, 14 октября 2025
Участники акции в Ереване потребовали от ООН содействия освобождению Рубена Варданяна
Areg Shchepikhin. Photo: "Beware, News" / Telegram
23:40, 13 октября 2025
Арег Щепихин объяснил угрозами и травлей враждебные высказывания о евреях и кавказцах
Areg Shchepikhin. Photo: Moscow Courts of General Jurisdiction
18:09, 13 октября 2025
Арег Щепихин приговорен к реальному сроку
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Поджог военкомата в Зеленокумске. Кадр видео "Блокнот Ставрополь" / Telegram
16 октября 2025, 01:52
Жительница Ставрополья задержана за поджог военкомата

Аварий на канатной дороге. Стоп-кадр видео прокуратуры КБР от 12.09.25, https://t.me/prockbr/1028
15 октября 2025, 20:04
Суд запретил эксплуатацию канатки на Эльбрусе

Магомед Сулейманов. Фото: https://riadagestan.ru/
15 октября 2025, 17:58
Дело Магомеда Сулейманова дошло до суда

Массовая драка в Чечне. 14 октября 2025 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DPyo2k2jFHv/?utm_source=ig_web_copy_link
15 октября 2025, 16:58
Участников массовой драки отчитали в Чечне

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше