Срок ареста Самвелу Карапетяну продлен на фоне протеста его сторонников

Антикоррупционный суд в Ереване продлил на месяц срок ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Сторонники предпринимателя анонсировали митинг в его поддержку на 18 октября.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября суд в Армении провел восьмичасовое заседание по вопросу продления ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, но отложил решение. Родственники и сторонники арестованного во время процесса проводили акцию протеста.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Антикоррупционный суд в Ереване днем 15 октября продолжил рассматривать вопрос о продлении меры пресечения главе группы компаний “Ташир” Самвелу Карапетяну. Заседание продолжалось более 11 часов и завершилось уже после полуночи, все это время у здания суда находились родственники и друзья предпринимателя, а также его многочисленные сторонники, они скандировали: “Свободу Самвелу Карапетяну!” и “Справедливость!”, пишет News.am.

Защита Карапетяна настаивала, что ходатайство следствия о продлении ареста бизнесмену должно быть отклонено при условии “настоящего правосудия”, хотя заявляла журналистам, что не ожидает такого решения. По итогам заседания суд продлил арест Самвела Карапетяна на месяц, удовлетворив ходатайство следствия частично, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

После оглашения этого решения сторонники Капапетяна, собравшиеся у суда, скандировали “Позор! Позор!”, передает Armenia Today.

Адвокат Вардеванян отметил, что в двух из трех обвинений, предъявленных Карапетяну, суд не нашел “обоснованного подозрения”. Речь идет об обвинениях экономического характера; первое обвинение, в призывах к свержению конституционного строя во время интервью, стало основанием для продления ареста. Защитник предположил, что в течение месяца можно ожидать завершения следствия по этому делу и передачи его в суд.

13 октября стало известно, что следователи предъявили Самвелу Карапетяну новое обвинение экономического характера. "Следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы", - заявили адвокаты предпринимателя.

У суда во время заседания дежурили усиленные наряды полиции, что Вардеванян также назвал безосновательным. Адвокат напомнил, что 4 июля многочисленные сторонники Карапетяна также собрались у суда, а затем прошли маршем к зданию Службы национальной безопасности Армении. Акция прошла мирно, никого из его участников не привлекли с тех пор ни к административной, ни, тем более, к уголовной ответственности, отмечает Arminfo.

Движение “По-нашему”, созданное по инициативе Карапетяна в конце августа, анонсировала митинг в его поддержку на субботу, 18 октября. Сторонники Карапетяна планируют собраться на площади Свободы в Ереване, передает “Новости-Армения”.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". Силовики проводили обыски в офисах компании "Электрические сети Армении" и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна, а также в ереванском офисе компании Карапетяна "Ташир Групп". Причиной обысков Следком Армении назвал уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. 11 июля Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.