Главная   /   Лента новостей
10:38, 15 октября 2025

Заседание суда по делу Карапетяна прошло на фоне акции солидарности

Самвел Карапетян. Фото: APA https://ru.apa.az/strani-snq/samvelu-karapetyanu-predyavleno-novoe-obvinenie-obnovleno-624056

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армении провел восьмичасовое заседание по вопросу продления ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, но отложил принятие решения. Заседание прошло на фоне акции, проведенной родственниками и сторонниками арестованного.

Как писал "Кавказский узел", в середине августа суд оставил Самвела Карапетяна под стражей. Защита Карапетяна назвала это решение необоснованным. 8 сентября апелляционный суд отказался освободить предпринимателя.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

В Армении 14 октября состоялось судебное заседание по вопросу продления ареста Самвела Карапетяна. Заседание продлилось почти 8 часов, но решение было отложено, сообщает сегодня JAMnews.

"Пока в зале суда шли обсуждения, несколько десятков человек проводили снаружи акцию в поддержку Карапетяна. Присутствующие скандировали "Самвел" и "Свобода", - говорится в публикации.

В акции солидарности во дворе здания Антикоррупционного суда принимали участие родственники, друзья и многочисленные сторонники Карапетяна, сообщает News.am.

Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста Карапетяна отложено, подтвердил адвокат Арам Вардеванян. "Заседание началось с опозданием на 20 минут. Несмотря на то, что работает группа из 53 следователей, они не смогли явиться вовремя. Следователь подал ходатайство, которое не имеет никакого отношения к Самвелу Карапетяну", - приводит его слова издание.

Напомним, 13 октября стало известно, что следователи предъявили Самвелу Карапетяну новое обвинение экономического характера. "Следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы", - заявили адвокаты предпринимателя.

В июле 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". Ранее Никол Пашинян пригрозил национализацией компании. 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании "Электрические сети Армении" и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

2 июля прошли обыски в ереванском офисе компании Карапетяна "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении.

11 июля Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.

Автор: "Кавказский узел"

