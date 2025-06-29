Армянская церковь призвала освободить архиепископа Аджапахяна

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Арест главы Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна осудила в своем заявлении Армянская апостольская церковь, назвав его необоснованным и незаконным.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапахяна, добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Архиепископ отверг обвинение, однако 28 июня суд арестовал его на два месяца.

Утром 27 июня силовики провели в здании Ширакской епархии обыск, при этом адвокату Аджапахяна запретили присутствовать при обыске. Архиепископ, находившийся в Эчмиадзине, заявил о готовности поехать с прибывшими туда силовиками, но толпа окружила автомобиль и помешала задержать его. После этого Аджапахян принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет.

Армянская апостольская церковь осудила арест главы Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна и призвала незамедлительно освободить его.

В заявлении, опубликованном на сайте в церкви, в том числе и на русском языке, говорится, что судебное решение об аресте Аджапахяна является "прямым следствием церковноненавистнической политики, проводимой премьер-министром и другими высокопоставленными представителями власти, их риторики вражды и ненависти по отношению к священнослужителям".

Решение церковь назвала "ангажированным, необоснованным и незаконным". Кроме того, в заявлении говорится о личной мести Аджапахяну "со стороны человека, называющего себя христианином и сыном Армянской церкви, накануне отдавшего приказ правоохранительным органам блокировать Первопрестольный Святой Эчмиадзин".

Церковь заявила о "беспрецедентном постыдном посягательстве на духовный центр армянства, оскорблении духовенства и верующих" и призвала судебную систему и соответствующие органы немедленно освободить Аджапахяна.

Напомним, 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Оно обострилось в конце мая 2025 года, когда Пашинян выступил с публичной критикой в адрес Армянской апостольской церкви и ее представителей и призвал избрать нового католикоса всех армян.