Продлен арест архиепископа Аджапаяна

Суд в Ереване еще на один месяц продлил срок ареста предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна, который обвиняется в призывах к захвату власти.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Архиепископ отверг обвинение, суд арестовал его на два месяца. 5 августа дело Аджапаяна было передано в суд. 15 августа срок его ареста был продлен.

Суд в Ереване продлил еще на месяц срок ареста предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаела Аджапаяна на один месяц, пишет 2 сентября News.am.

Ранее срок ареста Аджапаяна продлевался до 6 сентября, но так как этот день является нерабочим, то вопрос об избрании меры пресечения было решено рассмотреть 2 сентября.

На суде Аджапаян заявил, что не просит ни у кого свободы. Он обвинил судью и прокурора в том, что они выполняют заказ, и призвал их быть свободными. Камеру, где он содержится. архиепископ назвал "свинарником" и "позором для государства".

Напомним, что утром 27 июня силовики провели в здании Ширакской епархии обыск, при этом адвокату Аджапаяна запретили присутствовать при обыске. Архиепископ, находившийся в Эчмиадзине, заявил о готовности поехать с прибывшими туда силовиками, но толпа окружила автомобиль и помешала задержать его. После этого Аджапаян решил отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет. Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

