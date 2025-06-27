Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

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Армянские силовики проводят в здании Ширакской епархии обыск по делу архиепископа Микаела Аджапахяна, подозреваемого в призывах к насильственному свержению власти. Адвокату Аджапахяна запретили присутствовать при обыске.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня следователи в Армении провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти и задержали участников движения "Священная борьба". По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек, в том числе бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян, полковник запаса Мигран Махсудян, член партии "Дашнакцутюн" Игорь Саркисян, и Мовсес Шарбатян (помощник архиепископа Галстаняна).

24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Сегодня утром около 30 человек в масках пришли в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии, архиепископа Микаела Аджапахяна, сообщает со ссылкой на адвоката Миграна Погосяна News.am.

По данным Генпрокуратуры, Аджапахян подозревается по статье 422 Уголовного кодекса (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя), говорится в публикации.

Архиепископа в здании епархии нет, он находится в Эчмиадзине на собрании духовенства. Его адвоката не пустили в здание, где идет обыск. Также туда не пускают священнослужителей. Силовики заявили адвокату, что он сможет войти лишь после обыска, пишет издание.

Напомним, Баграт Галстанян в 2024 году возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины" (ныне называется "Священная борьба"), выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении.

Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. "В повестке правящей силы – нормализация отношений с Турцией, а церковь – национальный институт единения армян, в том числе духовного и политического. Для правящей силы идея единства армянского народа неприемлема, так как они считают ее препятствием для нормализации отношений с Турцией. В самой Турции армянскую диаспору считают врагом", - рассказал в декабре 2024 года "Кавказскому узлу" политобозреватель Акоп Бадалян.

29 мая Никол Пашинян заявил, что в Армении "всё самое ненужное складируется в церквях", а также удивился тому, "сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни". Архиепископ Аршак Хачатрян в ответ заметил, что с 2019 года церковь неоднократно, но безрезультатно обращалась в госорганы по поводу сохранения святынь, имеющих статус памятников. Пашинян ответил на слова представителя церкви оскорблениями.

После этого армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви и вмешательство в ее деятельность. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. В свою очередь Пашинян 9 июня призвал избрать нового главу Армянской апостольской церкви.