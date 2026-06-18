×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:11, 18 июня 2026

Карапетян заявил о 103 арестованных соратниках

Самвел Карапетян. Фото: https://www.aysor.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный комитет сообщил о новых задержаниях представителей блока "Сильная Армения" по делам о предвыборных взятках. По аналогичным дела были задержаны около 760 сторонников блока, 103 арестованы, указал лидер блока Самвел Карапетян.

Как писал "Кавказский узел",Центризбирком Армении удовлетворил ходатайство Антикоррупционного комитета Армении о возбуждении уголовного дела и лишении свободы Давида Газиняна - кандидата в депутаты от оппозиционного блока "Сильная Армения" российского бизнесмена Самвела Карапетяна, силовики арестовали Газиняна.

Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

В результате мероприятий, проведённых Антикоррупционным комитетом РА, были получены фактические данные о том, что лица, назначенные ответственными в офисе административного района Канакер-Зейтун города Еревана партии «Сильная Армения», по предварительному сговору со сторонниками указанной партии и группой сотрудничающих с ними лиц пообещали избирателям, а также дали им предвыборную взятку, сообщило News.Am.

В партии «Сильная Армения» отвергают обвинения, называя действия силовиков политическим преследованием, а опубликованные записи — сфабрикованными. Представитель блока, адвокат Арам Вардеванян заявил, что они используются для политического давления и черного пиара против оппозиции. Он обратил внимание на необычно высокое качество звука, из-за чего, по его мнению, создается впечатление, будто участники разговора говорили прямо в микрофон, чтобы каждое слово было хорошо слышно, пишет Armenia Today.

Прокуратура Армении 16 июня сообщила, что с начала избирательного процесса по выборам в Национальное собрание направила в суд 17 уголовных производств о предполагаемых избирательных преступлениях в отношении 60 человек. Задержания оппозиционеров и их сторонников проходят на фоне прозвучавших в ходе предвыборной кампании и после выборов угроз премьер-министра Никола Пашиняна в их адрес

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян сообщил, что около 760 человек из его политического лагеря были задержаны, а 103 — арестованы.

«Процесс продолжается», — заявил он сегодня.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
14:11, 18 июня 2026
Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО
21:17, 17 июня 2026
Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян прекратил голодовку
20:00, 17 июня 2026
Суд взыскал с бывшего министра Карачаево-Черкесии более трех миллионов рублей
18:17, 17 июня 2026
ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна
17:29, 17 июня 2026
Дело о крушении вертолета в Дагестане дошло до суда
16:39, 17 июня 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
Все события дня
Новости
17:11, 18 июня 2026
Продлен срок домашнего ареста архиепископа Галстаняна
21:17, 17 июня 2026
Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян прекратил голодовку
Роберт Кочарян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/robert-kocharyan-ya-ne-finansiroval-dvizhenie-arhiepiskopa-bagrata
18:17, 17 июня 2026
ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна
Давид Газинян. Фото: https://www.aysor.am/
16:52, 17 июня 2026
ЦИК Армении разрешил арест кандидата в депутаты от блока Карапетяна
Роберт Кочарян. Фото: https://www.meydan.tv/
14:07, 17 июня 2026
Пользователи соцсети поспорили об участи Роберта Кочаряна
Персоналии
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Юрий Слюсарь Фото https://t.me/uac_ru/2262
14:30, 17 июня 2026
Слюсарь Юрий Борисович
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
11:00, 17 июня 2026
Кочарян Роберт
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Арестованные журналисты Abzas Media.Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Задержание подозреваемого в убийстве Скрепецкого. Фото: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/278307,Podejrzewany-o-udzial-w-zabojstwie-Rosjanina-w-Bialej-Podlaskiej-zatrzymany.html
18 июня 2026, 13:11
Задержан подозреваемый в убийстве художника Скрепецкого

Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
18 июня 2026, 02:51
Азербайджанский активист Ахмедов приговорен к длительному сроку

Роберт Кочарян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/robert-kocharyan-ya-ne-finansiroval-dvizhenie-arhiepiskopa-bagrata
17 июня 2026, 18:17
ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна

Роберт Кочарян. Фото: https://www.meydan.tv/
17 июня 2026, 14:07
Пользователи соцсети поспорили об участи Роберта Кочаряна

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше