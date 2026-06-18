Карапетян заявил о 103 арестованных соратниках

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Антикоррупционный комитет сообщил о новых задержаниях представителей блока "Сильная Армения" по делам о предвыборных взятках. По аналогичным дела были задержаны около 760 сторонников блока, 103 арестованы, указал лидер блока Самвел Карапетян.

Как писал "Кавказский узел",Центризбирком Армении удовлетворил ходатайство Антикоррупционного комитета Армении о возбуждении уголовного дела и лишении свободы Давида Газиняна - кандидата в депутаты от оппозиционного блока "Сильная Армения" российского бизнесмена Самвела Карапетяна, силовики арестовали Газиняна.

Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

В результате мероприятий, проведённых Антикоррупционным комитетом РА, были получены фактические данные о том, что лица, назначенные ответственными в офисе административного района Канакер-Зейтун города Еревана партии «Сильная Армения», по предварительному сговору со сторонниками указанной партии и группой сотрудничающих с ними лиц пообещали избирателям, а также дали им предвыборную взятку, сообщило News.Am.

В партии «Сильная Армения» отвергают обвинения, называя действия силовиков политическим преследованием, а опубликованные записи — сфабрикованными. Представитель блока, адвокат Арам Вардеванян заявил, что они используются для политического давления и черного пиара против оппозиции. Он обратил внимание на необычно высокое качество звука, из-за чего, по его мнению, создается впечатление, будто участники разговора говорили прямо в микрофон, чтобы каждое слово было хорошо слышно, пишет Armenia Today.

Прокуратура Армении 16 июня сообщила, что с начала избирательного процесса по выборам в Национальное собрание направила в суд 17 уголовных производств о предполагаемых избирательных преступлениях в отношении 60 человек. Задержания оппозиционеров и их сторонников проходят на фоне прозвучавших в ходе предвыборной кампании и после выборов угроз премьер-министра Никола Пашиняна в их адрес

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян сообщил, что около 760 человек из его политического лагеря были задержаны, а 103 — арестованы.



«Процесс продолжается», — заявил он сегодня.