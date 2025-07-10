Военный из Ставропольского края убит в ходе боевых действий
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Константин Конарев убит в зоне военной операции. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 769 бойцов со Ставрополья.
Как писал "Кавказский узел", к 3 июля власти публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 768 военнослужащих из Ставропольского края.
9 июля в Советском муниципальном округе прошла церемония прощания с 39-летним Константином Конаревым. После окончания школы он служил в рядах вооружённых сил. В 2023 году ушёл добровольцем на СВО, говорится в телеграм-канале администрации Советского муниципального округа.
Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 769 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
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