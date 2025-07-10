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19:10, 10 июля 2025

Семь представителей оппозиции задержаны по делу о подготовке терактов в Армении

Вещи найденные у задержанных. Фото: следственный комитет Республики Армения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По итогам обысков в рамках дела о подготовке терактов у членов партии "Дашнакцутюн", задержаны семь человек, у них изъяты взрывные устройства, сообщил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Армении распорядилась начать расследование после обысков в квартире оппозиционного депутата Гегама Манукяна, а также задержания его сына и еще нескольких членов партии «Дашнакцутюн». 

25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 5 июля был арестован активист Ваагн Чахалян, он стал стал 17-м арестованным по делу о захвате власти.

В рамках уголовного производства, возбужденного по факту подготовки терактов, задержаны семь человек, в отношении одного из них инициировано публичное уголовное преследование по части 1 статьи 43-308 УК РФ (подготовка терактов), сообщил сегодня Следком Армении. 

Следствие сообщило, что  в ходе обысков, проведенных по ряду адресов, были обнаружены электродетонатор (детонатор), предназначенный для дистанционного приведения в действие, его составные части, боевая граната, детонатор боевой гранаты (запал), порох, средства радиосвязи, другие предметы и объекты, представляющие интерес для следствия.

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Автор: "Кавказский узел"

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