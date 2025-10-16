Адвокат Баграта Галстаняна задержан в Ереване

Силовики после заседания суда по делу архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников задержали адвоката священника Александра Кочубаева. Следком назвал причиной уголовное дело о разглашении порочащих сведений. Дело против Кочубаева носит политический характер, уверен правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса, предусматривающей от двух до пяти лет лишения свободы. Архиепископ отверг обвинение.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Адвокат Александр Кочубаев бал задержан после заседания суда по делу архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, сообщает издание "Новости-Армения".

"Мы заметили, что люди в масках очень жестко вытащили из машины кого-то. Его усадили в машину и сорвались с места. Оказалось, что это была машина Кочубаева", - рассказал Меликян изданию.

"Подобные действия в отношении адвоката абсолютно недопустимы. Это очень серьезный вызов адвокатам. Мы требуем уважения к своей профессии. Человека, а адвоката особенно, недопустимо задерживать подобным методом. Очевидно, что это политическая репрессия", - подчеркнул юрист.

Следком сообщил об аресте Кочубаева. «Возбуждено уголовное преследование в публичном порядке по части 2 статьи 490 (разглашение порочащего сведения о судье, прокуроре, следователе, руководителе следственного органа, органе дознания, адвокате, представителе, эксперте или приставе, или причиняющих иной вред правам и законным интересам указанных лиц, или уничтожение или повреждение имущества указанных лиц в связи с законной служебной или профессиональной деятельностью указанных лиц) Уголовного кодекса», — приводит сообщение ведомства "Арменпресс". В нем указано, что задержанный "заключен под стражу".

