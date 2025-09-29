×

Главная   /   Лента новостей
18:59, 29 сентября 2025

Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение попросило приговорить предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна к двум годам и шести месяцам лишения свободы по делу о призывах к захвату власти. Суд отложил решение о сроке наказания для Аджапаяна. 

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября суд в Ереване еще на один месяц продлил срок ареста предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна, который обвиняется в призывах к захвату власти. 24 сентября суд огласил общее решение о том, что Аджапаян признан виновным. Архиепископ отверг обвинение.

27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему было предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Попытка задержания архиепископа церкви Армении привела к противостоянию силовиков и верующих.

На сегодняшних дополнительных слушаниях по делу Микаела Аджапаяна суд планировал огласить итоговое решение о мере наказания для архиепископа. Со своим ходатайством в процессе выступил прокурор, он потребовал для Аджапаяна два года и шесть месяцев лишения свободы, передает News.am. 

Защита архиепископа, в свою очередь, заявила отвод судье Армине Меликсетян. По словам адвоката Ары Зограбяна, после оглашения приговора 24 сентября судья в нарушение закона не уведомила стороны о праве подавать ходатайства до следующего заседания. “Мы склонны утверждать, что судья имеет дискриминационное отношение к архиепископу Микаэлу”, - заявил адвокат. 

Адвокат Ерем Саркисян назвал требование прокурора “исключительным”, напомнив, что Аджапаян обвинен в преступлении средней тяжести. Статья, по которой суд признал его виновным, предполагает пять разных мер наказания, в том числе штраф, общественные работы и ограничение свободы, но прокурор требует применить самую строгую из них, - лишение свободы, указал Саркисян, чьи слова приводит “Голос Армении”. 

Ходатайство об отводе судьи было отклонено, при этом оглашение окончательного решения о мере и сроках наказания для Микаела Аджапаяна суд перенес на 3 октября.

Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Автор: "Кавказский узел"

