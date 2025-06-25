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15:51, 25 июня 2025

Следком Армении отчитался о задержании 14 участников "Священной борьбы"

Оружие, найденное при обыске. 25 июня 2025 г. Фото: Следственный комитет Республики Армения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Армении провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти и задержали 14 участников движения "Священная борьба". Архиепископ Баграт Галстанян отверг обвинения, адвокат указал на признаки политического преследования активистов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики провели обыски у активистов движения "Священная борьба" и членов партии "Дашнакцутюн" и задержали лидера "Священной борьбы", архиепископа Баграта Галстаняна. Следственный комитет Армении заявил, что участники и руководители движения «Священная борьба» планировали теракты и захват власти.

По версии следствия, участники движения собирались заминировать тоннели, инсценировать десятки ДТП на оживленных улицах, парализовать транспортное движение по всей Армении "путем повреждения или поджога транспортных средств", а также осуществить взрывы, обстрелы зданий и повредить кабели электро- и военной связи. Кроме того, подозреваемые планировали с помощью хакерских атак вывести из строя электронные системы управления и сайты госструктур, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти, считают следователи.

По делу руководителей и участников движения «Священная борьба» задержаны 14 человек, отчитался Следком Армении. "Сотрудники Следкома, СНБ и МВД провели более 90 обысков. В результате были обнаружены предметы и документы, подтверждающие данные предварительного следствия", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

В частности, обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, "планы действий, списки завербованных лиц", петарды, средства для задымления и радиосвязи, военное обмундирование и беспилотные летательные аппараты", говорится в публикации.

По словам адвоката Сергея Арутюняна, архиепископ Баграт Галстанян отказался давать показания и отверг обвинения, сообщает News.am.

В свою очередь адвокат Рубен Меликян заявил, что в деле участников «Священной борьбы» нарушаются принципы справедливости и равенства сторон. По его словам, Следственный комитет публикует материалы по делу в ускоренном режиме, не предоставляя стороне защиты времени даже на ознакомление. Меликян добавил, что не может даже приблизительно сказать, сколько всего задержанных, пишет издание.

Адвокат подчеркнул, что дело "имеет очевидные признаки политического преследования", и отметил, что все задержанные проходят по одному уголовному делу, говорится в публикации.

Напомним, 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Документ поэтапно описывает действия, которые, по мнению его авторов, должны привести к смене власти в Армении.

Согласно публикации, целью плана названо "свержение режима Никола Пашиняна", а началом первого этапа в нем указано 23 июля. Существенная роль в плане отведена архиепископу Баграту Галстаняну, он же назван первым кандидатом на пост премьер-министра в переходный период.

В 2024 году Баграт Галстанян возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины", выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении.

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Автор: "Кавказский узел"

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