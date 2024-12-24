Арестованы счета и недвижимость Магомеда Гаджиева* и его родственников

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Суд в Махачкале арестовал более 140 счетов и 26 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его родственников.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2023 года Минюст внес бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка Гаджиевым* властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Гаджиев* был исключен из партии "Единая Россия". В августе 2024 года против Гаджиева* было возбуждено уголовное дело по протоколу об отсутствии маркировки иноагента.

Магомед Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты замначальника налоговой инспекции в Дагестане и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам. Мандат депутата Госдумы он впервые получил в 2003 году, его последний депутатский срок истек в 2021 году. Гаджиев* находится в международном розыске по делу об убийстве в 2011 году ректора дагестанского института теологии Максуда Садикова. Следователи заочно обвинили бывшего депутата в организации заказного убийства.

Советский районный суд Махачкалы арестовал банковские счета и недвижимость Магомеда Гаджиева*, его супруги, сына и родственников, пишет 23 декабря ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарему Мамаеву.

Всего под арест попали более 140 счетов и 26 объектов недвижимости, включая жилые и нежилые помещения, машиноместа, земельные участки в Москве и Подмосковье.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 9 октября глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. 20 ноября РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение.

Кадыров и сенатор Сулейман Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты. Что предшествовало заявлению о кровной мести, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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* внесены в реестр иноагентов Минюста РФ

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