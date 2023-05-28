28 мая 2023, 13:15

Магомед Гаджиев* исключен из "Единой России" после признания иноагентом

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Бывший депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев, внесенный в реестр иноагентов, исключен из "Единой России".

Как писал "Кавказский узел", 26 мая Минюст внес Магомеда Гаджиева в реестр иноагентов. Поводом названа поддержка Гаджиевым властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства.

Магомеда Гаджиева исключили из «Единой России» после признания его иноагентом, говорится в сообщении дагестанского отделения партии, на которое сегодня обратила внимание Sota.

"Президиумом Регионального политического совета Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» принято решение об исключении из рядов членов партии экс-депутата Государственной Думы Гаджиева Магомеда Тажудиновича за действия, дискредитирующие партию", - указано в публикации, размещенной вечером 27 мая на сайте "Единой России".

Напомним, Магомед Гаджиев до избрания в Госдуму занимал посты заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Дагестану и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам и сборам. Впервые мандат депутата Госдумы он получил в 2003 году. В 2016 году был избран от "Единой России" на последний депутатский срок, который истек в 2021 году.

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Примечание:

"Четыре депутата в Дагестане лишились полномочий за сокрытие доходов", "Работа депутатов Госдумы из Дагестана признана неэффективной", "Оппозиция в Дагестане связывает поражение на выборах с массовыми нарушениями".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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