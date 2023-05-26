Магомед Гаджиев. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook

26 мая 2023, 23:22

Бывший депутат Госдумы от Дагестана признан иноагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Магомед Гаджиев* внесен в список иноагентов за поддержку властей Украины и готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства, сообщил сегодня Минюст России.

Минюст России опубликовал сегодня обновление списка иноагентов. В него, в частности, внесен бывший депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев*. Он заявлял о поддержке властей Украины, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, говорится на сайте ведомства. 

Срок полномочий депутата от "Единой России" Магомеда Гаджиева* на посту депутата истек 11 октября 2021 года, следует из информации на сайте Госдумы России.

Румынское издание RBN 9 марта выпустило расследование, в котором ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении переговоры Гаджиева*, сообщило, что бывший депутат, который ранее активно поддерживал военную операцию на Украине, покинул Россию и пытается получить паспорт в Европе паспорт в обмен на конфиденциальную информацию о российских властях и олигархах.

При этом ранее сообщалось, что Гаджиев* поддерживал военную операцию на Украине. Так, 23 июня 2022 года издание DNR-News сообщило, что глава ДНР Денис Пушилин выразил благодарность бывшему депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву* за поддержку.

2 февраля стало известно, что группа политиков Европейского союза (ЕС), Соединенных Штатов и Украины призвала руководство Евросоюза включить ряд журналистов, деятелей культуры, бизнесменов и политиков из России в санкционные списки. В их числе назывался и Магомед Гаджиев*, сообщило тогда ТАСС.

Магомед Гаджиев* должен быть под санкциями США и ЕС, отметил в своем Twitter американский политолог Джейсон Смарт. "Ему нужны санкции, сейчас, а не западная роскошь", - заявил он 10 марта.

"Кавказский узел" также писал, что Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Дагестан и заместителя руководителя Межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Южному Федеральному округу. Впервые мандат депутата Госдумы он получил в 2003 году и с того времени переизбирался в Госдуму вновь. В 2016 году был избран от "Единой России" на последний депутатский срок.

7 августа 2021 года борец из Дагестана Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом. 11 августа спортсмен сообщил о подарке ему от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. В интервью РИА "Новости" спортсмен уточнил, что Гаджиев* решил поощрить его "одним миллионом долларов". Денежный подарок Садулаеву превысил официальные доходы Гаджиева* за последние 10 лет, подсчитала "Новая газета". Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы заявила тогда, что готова проверить информацию о крупном денежном подарке Гаджиева*.

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* внесен в реестр иноагентов

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Примечание:

"Четыре депутата в Дагестане лишились полномочий за сокрытие доходов", "Работа депутатов Госдумы из Дагестана признана неэффективной", "Оппозиция в Дагестане связывает поражение на выборах с массовыми нарушениями".

Автор: "Кавказский узел"

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