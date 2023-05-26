Бывший депутат Госдумы от Дагестана признан иноагентом

26 мая 2023, 23:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Магомед Гаджиев* внесен в список иноагентов за поддержку властей Украины и готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства, сообщил сегодня Минюст России.

Минюст России опубликовал сегодня обновление списка иноагентов. В него, в частности, внесен бывший депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев*. Он заявлял о поддержке властей Украины, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, говорится на сайте ведомства.

Срок полномочий депутата от "Единой России" Магомеда Гаджиева* на посту депутата истек 11 октября 2021 года, следует из информации на сайте Госдумы России.

Румынское издание RBN 9 марта выпустило расследование, в котором ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении переговоры Гаджиева*, сообщило, что бывший депутат, который ранее активно поддерживал военную операцию на Украине, покинул Россию и пытается получить паспорт в Европе паспорт в обмен на конфиденциальную информацию о российских властях и олигархах.

При этом ранее сообщалось, что Гаджиев* поддерживал военную операцию на Украине. Так, 23 июня 2022 года издание DNR-News сообщило, что глава ДНР Денис Пушилин выразил благодарность бывшему депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву* за поддержку.

2 февраля стало известно, что группа политиков Европейского союза (ЕС), Соединенных Штатов и Украины призвала руководство Евросоюза включить ряд журналистов, деятелей культуры, бизнесменов и политиков из России в санкционные списки. В их числе назывался и Магомед Гаджиев*, сообщило тогда ТАСС.

Магомед Гаджиев* должен быть под санкциями США и ЕС, отметил в своем Twitter американский политолог Джейсон Смарт. "Ему нужны санкции, сейчас, а не западная роскошь", - заявил он 10 марта.

"Кавказский узел" также писал, что Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Дагестан и заместителя руководителя Межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Южному Федеральному округу. Впервые мандат депутата Госдумы он получил в 2003 году и с того времени переизбирался в Госдуму вновь. В 2016 году был избран от "Единой России" на последний депутатский срок.

7 августа 2021 года борец из Дагестана Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом. 11 августа спортсмен сообщил о подарке ему от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. В интервью РИА "Новости" спортсмен уточнил, что Гаджиев* решил поощрить его "одним миллионом долларов". Денежный подарок Садулаеву превысил официальные доходы Гаджиева* за последние 10 лет, подсчитала "Новая газета". Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы заявила тогда, что готова проверить информацию о крупном денежном подарке Гаджиева*.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.