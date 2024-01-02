02 января 2024, 20:42

Спецслужбы Украины завели дело на депутата Магомеда Гаджиева*

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Поводом для возбуждения уголовного дела стала поддержка Магомедом Гаджиевым* решения о вхождении Крыма в состав России, сообщило сегодня госбюро расследований Украины.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2003 года Минюст внес  бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева в реестр иноагентов. Поводом названа поддержка Гаджиевым* властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день  он был исключен из "Единой России".

Уголовное дело заведено против бывшего депутата Госдумы России Магомеда Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав России, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему депутату Государственной Думы РФ  Магомеду Гаджиеву*, который в 2014 (году) поддержал решение о незаконном вхождении Крыма в состав России", - привело сегодня РИА "Новости"  сообщение украинского Госбюро.

Санкции статьи о посягательстве на территориальную целостность Украины (часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины), по которой начато уголовное преследование бывшего депутата, предусматривают до пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Госбюро. 

Магомед Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Дагестану и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам и сборам. Впервые мандат депутата Госдумы он получил в 2003 году. В 2016 году был избран от "Единой России" на последний депутатский срок, который истек в 2021 году.

Представителей власти и силовиков, решившихся на побег из России, подвергают остракизму, некоторые из них также сталкиваются с угрозой расправы со стороны бывших коллег, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кавказских перебежчиках: как бегут из России представители власти".

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* внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четыре депутата в Дагестане лишились полномочий за сокрытие доходов", "Работа депутатов Госдумы из Дагестана признана неэффективной", "Оппозиция в Дагестане связывает поражение на выборах с массовыми нарушениями".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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