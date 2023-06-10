Защита указала на нарушения при депортации Эмрана Наврузбекова

10 июня 2023, 14:31

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Власти Польши депортировали бывшего дагестанского силовика Эмрана Наврузбекова поспешно и этим нарушили его право на обжалование решения, указала адвокат Наврузбекова, которая подала жалобы на действия властей. После задержания Наврузбекова в Польше семья оказалась в тяжелом материальном положении, рассказала его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня стало известно, что Польша, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ, депортировала в Россию бывшего офицера ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова. Наврузбеков был передан силовикам в Калининграде, его жена и дети получили убежище в Польше. Супруга Наврузбекова сообщила, что он помещен под арест на 10 суток по административной статье. Информация, которую рассказал о себе Наврузбеков, "не заслуживает доверия", пояснили власти Польши.

Эмран Наврузбеков, который покинул Россию в 2017 году и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков.

При депортации Наврузбекова были допущены нарушения как с польской стороны, так и с российской, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Карина Москаленко, которая с мая представляет интересы семьи Наврузбекова.

"Но о тех обстоятельствах, которые приводит польская сторона, я говорить не могу, потому что не знаю их, и сам Наврузбеков по этому поводу не давал показаний. Но даже если бы польские власти были правы в том, что его объяснения где-то противоречивы, где-то недостоверны, все равно не было оснований для выдачи его России в столь спешном порядке, без возможности обжаловать судебное решение. По закону у него был 14-дневный срок для обжалования", - пояснила адвокат.

Ни в Польше, ни в России никакого уголовного дела в отношении Наврузбекова не возбуждено, указала она. "В России его арестовали за административное нарушение — мелкое хулиганство. Причем повод смешной — якобы он нецензурно выражался в публичном месте", - сообщила Москаленко.

Адвокатом поданы жалобы на действия польских и российских властей, а также обжаловано решение о привлечении Наврузбекова к административной ответственности. "Направлено и обращение в Европейский суд [по правам человека] польскими правозащитниками. Они считают недопустимым выдавать людей в РФ", - сказала она.

Карина Москаленко отметила, что не знает об обстоятельствах приезда Наврузбекова на территорию Польши и иных событиях, которые в итоге привели к его депортации.

Семье Эмрана Наврузбекова, в отличие от него самого, дали защиту и право проживания в Польше, сообщила его супруга Ираида (упоминается в СМИ также как Ирина). "Это очень важно, особенно с учетом новорожденного ребенка", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". При этом женщина затруднилась сказать, останется ли в Польше, потому что её муж сейчас в России и его положение она считает опасным.

По её словам, после задержания Наврузбекова семья оказалась в тяжелом материальном положении. "До своего задержания Эмран работал и содержал семью. Теперь есть только государственная помощь: есть место жительства и есть предметы первой необходимости. Положение семьи очень тяжелое", - сказала Ираида Наврузбекова.

Женщина уточнила, что их семья уехала из России без посторонней помощи, они "просто сели втроем и уехали", так как "в то время это было несложно".

Проживающий во Франции Владимир Осечкин*, который встречался с Наврузбековым и публиковал интервью с ним, сейчас считает, что, как минимум, был введен собеседником в заблуждение. "По словам Наврузбекова, он попал в Польшу в 2017 году по документам, которые ему выдали в ФСБ, ни много ни мало для того, чтобы организовать шпионскую деятельность на территории Украины, Турции и других стран. Так или иначе, в 2017 году он попал в Польшу без визы и обратился к польским пограничникам [с заявлением] о предоставлении ему международной защиты и политического убежища. И до 2022 года он не общался со СМИ или правозащитниками. В течение пяти лет он дважды запрашивал политического убежища, и ему всякий раз отказывали", - рассказал Осечкин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в нарушение правил о просителях убежища Наврузбеков не находился всё время на территории Польши, а выезжал в другие страны Евросоюза и занимался, по словам Осечкина, "очень подозрительной деятельностью". "Поляки дали ему социальное жильё, пособие, рассматривают его просьбу об убежище. А он в это время неоднократно покидал территорию Польши. Более того, по данным моих источников, Эмран встречался на территории Германии и Франции с представителями спецслужб третьих стран. Контактировал с действующими сотрудниками ФСБ", - сказал правозащитник.

Информация о том, что Наврузбеков посещал Францию и Германию без разрешения, подтверждается данными о его задержаниях и отправках в депортационные центры, откуда его возвращали в Польшу, пояснил Владимир Осечкин.

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