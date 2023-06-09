09 июня 2023, 11:06
Польша объяснила депортацию Наврузбекова недоверием к нему
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Информация, которую рассказал о себе просивший убежища бывший оперативник ФСБ из Дагестана Эмран Наврузбеков, "не заслуживает доверия", заявили власти Польши.
Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, который покинул Россию и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину* Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков. 6 июня стало известно, что Польша, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ, депортировала Наврузбекова в Россию, считая его пребывание в стране угрозой для национальной безопасности. Наврузбеков был передан силовикам в Калининграде, его семья получила убежище в Польше. Супруга Наврузбекова сообщила, что он помещен под арест на 10 суток по административной статье.
Польские спецслужбы оценили бывшего российского силовика как "человека, чьи намерения и показания ненадежны и вызывают реальные сомнения в причине его пребывания в Польше", заявили в пресс-службе министра-координатора специальных служб.
Польские власти назвали "противоречивой, неверной во многих местах или непроверяемой" информацию о службе и биографии Наврузбекова, которую он сам предоставил. Его интервью журналистам было расценено как "попытка проявить себя" перед властями страны. В связи с этим спецслужбы решили, что присутствие Наврузбекова представляет угрозу для Польши, пишут "Кавказ.Реалии"*.
Ранее отказ в убежище Наврузбекову власти обосновали тем, что он нарушил правила поведения в лагере для беженцев в воеводстве Куявско-Поморское, не подчинился требованиям сотрудников полиции при задержании 17 мая и был агрессивен. Наврузбеков эту информацию отрицает.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* внесены в реестр иноагентов.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"