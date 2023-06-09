Польша объяснила депортацию Наврузбекова недоверием к нему

09 июня 2023, 11:06

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Информация, которую рассказал о себе просивший убежища бывший оперативник ФСБ из Дагестана Эмран Наврузбеков, "не заслуживает доверия", заявили власти Польши.

Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, который покинул Россию и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину* Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков. 6 июня стало известно, что Польша, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ, депортировала Наврузбекова в Россию, считая его пребывание в стране угрозой для национальной безопасности. Наврузбеков был передан силовикам в Калининграде, его семья получила убежище в Польше. Супруга Наврузбекова сообщила, что он помещен под арест на 10 суток по административной статье.

Польские спецслужбы оценили бывшего российского силовика как "человека, чьи намерения и показания ненадежны и вызывают реальные сомнения в причине его пребывания в Польше", заявили в пресс-службе министра-координатора специальных служб.

Польские власти назвали "противоречивой, неверной во многих местах или непроверяемой" информацию о службе и биографии Наврузбекова, которую он сам предоставил. Его интервью журналистам было расценено как "попытка проявить себя" перед властями страны. В связи с этим спецслужбы решили, что присутствие Наврузбекова представляет угрозу для Польши, пишут "Кавказ.Реалии"*.

Ранее отказ в убежище Наврузбекову власти обосновали тем, что он нарушил правила поведения в лагере для беженцев в воеводстве Куявско-Поморское, не подчинился требованиям сотрудников полиции при задержании 17 мая и был агрессивен. Наврузбеков эту информацию отрицает.