Эмран Наврузбеков арестован на десять суток

08 июня 2023, 00:26

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Бывший оперативник ФСБ из Дагестана Эмран Наврузбеков помещен после депортации из Польши под арест на 10 суток по административной статье, сообщила его супруга. Представитель силовых структур Польши, комментируя высылку Наврузбекова, заявил, что тот предоставил недостоверную информацию.

Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, который покинул Россию и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину* Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков. 6 июня стало известно, Польша, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ, депортировала Наврузбекова в Россию, считая его пребывание в стране угрозой для национальной безопасности. Наврузбеков передан силовикам в Калининграде, его семья получила убежище в Польше, сообщила адвокат Каринна Москаленко.

В Калининграде бывшего сотрудника ФСБ Эмрана Наврузбекова арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве, сообщила его жена Ирина.

По словам Ирины Наврузбековой, ее мужа увезли в отдел полиции №3 города Калининграда, рядом с которым находится спецприемник для административных арестованных. Полицейские дали Наврузбекову покурить и связаться с семьей. Адвокат приедет к нему 8 июня, говорится в публикации издания "Вот так" от 7 июня.

Польша депортировала Наврузбекова из-за ложных сведений, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. "Информация, которую россиянин предоставил польским учреждениям, оказалась недостоверной.Информация, предоставленная россиянином, была тщательно проверена соответствующими польскими службами. Анализ показал, что рассказ мужчины не заслуживает доверия", - написал он 7 июня на своей странице в Twitter.

Подобные кейсы не будут способствовать бегству сотрудников российских силовых структур, заявил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Он сравнил случай Наврузбекова с задержанием чеченского полицейского Ясина Халидова. "Их истории одинаковы в том, что они оба хотели выйти из системы, но им не дали этого сделать. И, к сожалению, эти два кейса на руку России, это сигналы для потенциальных беглецов-силовиков, что у них нет шансов выскочить из системы, лучше и не пытаться бежать", - написал он в своем Telegram-канале 7 июня.

19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан сотрудниками погранслужбы на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники убеждены, что Халидову в республике угрожает опасность. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания.

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