Польша депортировала бывшего сотрудника дагестанского ФСБ

06 июня 2023, 21:01

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Власти Польши передали бывшего сотрудника ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова России, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ на решение суда о депортации. Жена и дети Наврузбекова получили убежище в Польше, сообщила адвокат Каринна Москаленко.

Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, который покинул Россию и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину* Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков. 31 мая стало известно, что польские власти планируют выслать в Россию бывшего сотрудника ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова, считая его пребывание в стране угрозой для национальной безопасности.

Власти Польши сегодня ночью депортировали из страны просившего в ней политическое убежище бывшего сотрудника ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова, сообщила сегодня "Сота" со ссылкой на адвокату Каринну Москаленко.

Супруга Наврузбекова получила в Польше убежище, а ее мужа депортировали под предлогом угрозы, которую он представляет для безопасности страны. При этом, по словам адвоката, процедура получения убежища не была завершена, а Польша проигнорировала поданную сегодня в ЕСПЧ экстренную жалобу, рассмотрение которой должно пройти в течение суток..

Последний раз Наврузбеков был на связи с женой в два часа ночи: по его словам, его вывезли из депортационной тюрьмы и передавали россиянам на границе с Калининградской областью. Сейчас телефон Наврузбекова недоступен, говорится в публикации .

Жена Наврузбекова Ирина сообщила, что получила документы 5 июня. "Но что я буду здесь делать без мужа? Дали защиту. Мне зачем эта защита нужна? Меня оставили без ничего. Как я буду кормить детей? Я не знаю, что будет с мужем, там уже я слышала крики, когда с ним говорила", — привело сегодня ее слова издание "Вот так".

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