"Агентство"*: перебежчику из дагестанского ФСБ грозит депортация в Россию

01 июня 2023, 02:35

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Польские власти планируют выслать в Россию бывшего сотрудника ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова, считая его пребывание в стране угрозой для национальной безопасности, сообщило "Агентство"*.

Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, который покинул Россию и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков.

Власти Польши поместили бывшего сотрудника ФСБ Эмрана Наврузбекова в центр для иностранцев в Пшемысле до 15 августа, его ожидает депортация, сообщило 31 мая издание "Агентство" со ссылкой на судебные документы и слова супруги силовика.

Наврузбекова перевезли в Пшемысль после задержания в лагере для беженцев 17 мая. В этом лагере бывший сотрудник ФСБ находился с октября 2022 года, когда он запросил убежище в Польше, говорится в публикации.

Жена Наврузбекова Ирина пояснила что это была уже вторая заявка Эмрана на убежище: первая была подана еще в 2017 году и тогда же отклонена. Наврузбеков бежал из России в Польшу в 2017 году, с того времени его семья живет в Евросоюзе, пытаясь обжаловать отказ в убежище.

Эмрана Наврузбекова задержали и арестовали по подозрению в нарушении правил лагеря для беженцев. В постановлении суда, на которое ссылается издание, отмечается, что он "не подчинялся требованиям полицейских и вел себя агрессивно". Кроме того, власти Польши сочли его угрозой для безопасности страны. Наврузбекову запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны, этот запрет он обжаловал, уже находясь в депортационном центре.

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