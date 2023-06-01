01 июня 2023, 02:35

"Агентство"*: перебежчику из дагестанского ФСБ грозит депортация в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Польские власти планируют выслать в Россию бывшего сотрудника ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова, считая его пребывание в стране угрозой для национальной безопасности, сообщило "Агентство"*.

Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, который покинул Россию и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков.

Власти Польши поместили бывшего сотрудника ФСБ Эмрана Наврузбекова в центр для иностранцев в Пшемысле до 15 августа, его ожидает депортация, сообщило 31 мая издание "Агентство" со ссылкой на судебные документы и слова супруги силовика.

Наврузбекова перевезли в Пшемысль после задержания в лагере для беженцев 17 мая. В этом лагере бывший сотрудник ФСБ находился с октября 2022 года, когда он запросил убежище в Польше, говорится в публикации.

Жена Наврузбекова Ирина пояснила что это была уже вторая заявка Эмрана на убежище: первая была подана еще в 2017 году и тогда же отклонена. Наврузбеков бежал из России в Польшу в 2017 году, с того времени его семья живет в Евросоюзе, пытаясь обжаловать отказ в убежище.

Эмрана Наврузбекова задержали и арестовали по подозрению в нарушении правил лагеря для беженцев. В постановлении суда, на которое ссылается издание, отмечается, что он "не подчинялся требованиям полицейских и вел себя агрессивно". Кроме того, власти Польши сочли его угрозой для безопасности страны. Наврузбекову запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны, этот запрет он обжаловал, уже находясь в депортационном центре.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Чеченский беженец освобожден из депортационного лагеря в Хорватии", "Имангазали Магомедов запросил убежище в Германии", "Подросток из Волгограда попросил убежище в Армении".

Автор: "Кавказский узел" источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 июня 2023, 01:36

01 июня 2023, 00:37

31 мая 2023, 23:38

  • Военный из Калмыкии убит на Украине

    Старший лейтенант Валентин Меркулов погиб на Украине, сообщила администрация Элисты. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 23 жителей Калмыкии.

31 мая 2023, 22:50

  • Противоречия премьера и президента Грузии вышли в публичное поле

    Правительство Грузии фактически проводит пророссийскую политику, а президент своими заявлениями стремится дистанцироваться от действий правительства, но это вряд ли спасет Грузию от отказа в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз, отметили координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

31 мая 2023, 21:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи