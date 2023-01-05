Бывший сотрудник ФСБ пожаловался на угрозы родным в Дагестане

05 января 2023, 21:35

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Силовики оказывают давление на родственников бывшего сотрудника ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова, запросившего политическое убежище в Европе, сообщил сам Наврузбеков.

Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, покинувший Россию, в интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане, где он долгое время служил, терактам и инсценировкам спецопераций. Наврузбеков запросил политическое убежище в Европе. 31 декабря 2022 года Наврузбеков сообщил, что после выхода интервью родственники его жены и родные его матери были задержаны в Дагестане. Наврузбеков попросил силовиков не трогать его родных.

Эмран Наврузбеков сообщил, что давление на родственников, оставшихся в Дагестане, продолжается. Так, по его словам, на днях один из силовиков приезжал к его теще. "Он без ордера, без постановления суда расспрашивал, где нахожусь я и ее дочь, взял ее телефон, изучал записи и звонки", - приводит слова Наврузбекова издание "Кавказ.Реалии"*. По его словам, до этого другой силовик "увозил тещу в Магарамкент, там ее опрашивали".

Бывший силовик также сообщил, что силовики связывались с ним напрямую, и предположил, что "хотят вывернуть ситуацию так", будто он с боевиками в Сирии. В частности, по его словам, один из силовиков поинтересовался у Наврузбекова, молится ли он.

Эмран Наврузбеков отметил, что просил "не трогать родственников". При этом Наврузбеков подчеркнул, что "беспредельного давления, которое могли бы оказать на обычную семью, нет", так как среди его родных "много влиятельных людей".

На сайте и в соцсетях управления МВД по Дагестану, а также на сайте ФСБ России не содержится информации относительно версии Эмрана Наврузбекова о преследовании силовиками его родных.

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