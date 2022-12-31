Убежавший из России силовик сообщил о задержании родных в Дагестане

31 декабря 2022, 21:37

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Родственники жены бывшего оперативника Эмрана Наврузбекова и родные его матери задержаны в Дагестане после интервью Наврузбекова о причастности сотрудников ФСБ к терактам. Наврузбеков попросил силовиков не трогать его родных.

Как писал "Кавказский узел", бывший оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, покинувший Россию, в интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.Net Владимиру Осечкину заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане, где он долгое время служил, терактам и инсценировкам спецопераций. Наврузбеков запросил политическое убежище в Европе.

После публикации на Gulagu.net первого интервью старшего лейтенанта контрразведки УФСБ Эмрана Наврузбекова в Дагестане силовики задержали и доставили на допросы его родственников, в отношении некоторых из них, проходящих службу, начаты проверки, сообщил сегодня Telegram-канал Gulagu.net.

К сообщению приложена видеозапись, на которой сам Наврузбеков рассказал, что ряд его родных задержаны в Магарамкентском районе Дагестана. "Сегодня моих родственников со стороны жены, со стороны моей матери забрали", - говорит на видео бывший силовик и озвучивает предположение, что это сделано "по команде сверху".

Он обратился к сотрудникам правоохранительных органов из Дагестана с просьбой не трогать его родных. "Не трогайте моих близких, поскольку я на этот шаг пошел осознанно. (Наврузбеков на видео пояснил, что выступает против военной операции на Украине - прим. "Кавказского узла"). Большая просьба не трогать моих родных. Они здесь ни при чем", - заявил он.

Эмран Наврузбеков также заявил об опасности для себя и своих родных. Он считает, что его "могут найти и уничтожить". "Но я за себя не беспокоюсь, я беспокоюсь за свою семью, - отметил он.

На сайте и в соцсетях управления МВД по Дагестану не содержится информации о задержании родных Наврузбекова.

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