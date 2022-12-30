Силовик из Дагестана сбежал в Европу и обвинил коллег в причастности к терактам

30 декабря 2022, 23:09

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Оперативник ФСБ Эмран Наврузбеков, попросивший политическое убежище в Европе, в интервью Владимиру Осечкину заявил о причастности сотрудников ведомства к происходившим в Дагестане терактам и инсценировкам спецопераций.

В правозащитный проект Gulagu.net обратился старший лейтенант контрразведывательного подразделения ФСБ России Эмран Наврузбеков. Его направили в Турцию и Сирию для участия в спецоперации против находящихся в розыске граждан России. Однако контрразведчик принял решение бежать в Европу, говорится в информации на сайте проекта.

Эмран Наврузбеков заявил в интервью, размещенном в YouTube-канале проекта, что сотрудники спецслужбы причастны к происходившим в Дагестане терактам. "Все, что криминальное происходит в регионах - в Чечне, Дагестане, она везде участвует - в терактах, похищениях. Их еще прикомандировывают вербовать ребят в мечети", - заявил он в интервью.

Осечкин просил назвать его конкретные случаи причастности ФСБ к "управляемым терактам", о которых он знает лично, или операции, в которых он участвовал. Однако Наврузбеков отвечал на вопросы сбивчиво и неконкретно, постоянно меняя направление рассказа. Такую речь он объяснил тем, что волнуется.

В частности, он заявил, что в 2010 году в ходе одной из спецопераций были убиты 10 боевиков, "половина из них были агентами ФСБ". По его словам, заранее ФСБ им "представило дом, чтобы они там жили, развивались, совершали преступления", а потом, когда "их стало невыгодно там держать", просто "взорвали".

На вопрос Осечкина о том, какой смысл ФСБ "терроризировать Кавказ", его собеседник отметил, что это выгодно "центральному аппарату" и в связи террористическими преступлениями "выделялись огромные деньги", причем антитеррористические операции намеренно затягивались, так как "оплачивался каждый час".

Он рассказал, что практика провоцирования преступлений применяется по сей день, когда "бородатые ребята агитируют молодежь, создают организации против власти", а потом, когда "начинается разработка", жертвами становятся молодые люди, а их кураторы исчезают. Он отметил, что убивают даже агентов, которые работали на ведомство по несколько лет, упомянув при этом Магомеда Вагабова.

21 августа 2010 года во время спецоперации, которая прошла в селении Гуниб, был убит лидер боевиков Магомедали Вагабов и еще три человека. В доме убитого лидера боевиков Дагестана Магомедали Вагабова, подозреваемого властями в организации терактов в московском метро, силовики обнаружили секретную документацию вооруженного подполья. В том числе документы с планами диверсий, численным составом и расположением тайников, сообщили тогда источники в силовых структурах.

"В подвалах держат, пока борода не отрастет, пичкают наркотиками, привозят в специально подготовленные квартиры, дома этих людей", для того, чтобы инсценировать операцию по убийству террористов, пояснил он. При этом, по его словам, силовики осуществляют операцию со взрывами и шансов выжить у так называемых боевиков нет. Он отметил, что следователи порой обращали внимание, что одно и тоже оружие находили у разных убитых боевиков, однако их заставляли молчать.

Он отметил, что после антитеррористических операций часто звучат заявления о том, что боевики находились под влиянием заграничных эмиссаров. "На самом деле все это готовит ФСБ - и эти флаги, и это оружие, - все полностью", - указал Наврузбеков.

Он добавил, что выехал из России через Белоруссию в Польшу, где и запросил политическое убежище.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 18 мая в Ленинском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО). Позже стало известно, что в ходе спецоперации убиты два человека, Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о предотвращении теракта на энергообъекте. Эта спецоперация стала в Дагестане первой за восемь месяцев после спецоперации 10 сентября 2021 года в Буйнакском районе. В Махачкале контртеррористическая операция проводилась в последний раз 11 марта 2021 года. Тогда, по данным силовиков, вооруженный человек был убит после того, как начал стрелять из частного дома. Он планировал теракт, на месте перестрелки был найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей.

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