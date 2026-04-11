16:21, 11 апреля 2026

Эвакуация объявлена из-за угрозы подтопления двух сел в Гергебильском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После обвала горной породы образовалось озеро, прорыв которого может привести к подтоплению сел Гергебиль и Кикуни, заявила местная администрация, призвав жителей покинуть берега рек, в том числе остановить работы по прочистке русел, и уехать в безопасное место тех, кто живет близко от поймы.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля в Дагестане оставались подтопленными 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автомобильных дорог.   В пунктах временного размещения по данным на 11 апреля находятся 349 взрослых и 175 детей, эвакуированных в Дагестане из зон наводнения. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказались около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

Администрация Гергебильского района опубликовала сегодня предупреждение. "В связи с произошедшим обвалом горной породы в Лакском районе и образованием завального озера, возникла угроза чрезвычайной ситуации. Существует риск прорыва естественной плотины и резкого подъема уровня воды в руслах рек ниже по течению", - говорится в нем. Власти запретили находиться вблизи береговой линии рек. "Жителям домов, расположенных в непосредственной близости к пойме реки, рекомендуется временно покинуть жилье и перебраться в безопасные районы к родственникам или в пункты временного размещения", - говорится в сообщении. При этом в нем не указано, что об участии спасателей в эвакуации.

Также власти рекомендовали "немедленно остановить любые строительные, хозяйственные или очистные работы в руслах рек и на прибрежных территориях" и "воздержаться от поездок по дорогам, проходящим вдоль речных каньонов и берегов".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гергебиле облачная погода без осадков. Дождя не ожидается и в ночь на 12 апреля. Ближайшие дожи прогнозируются днем 12 апреля, осадки продлятся до 14 апреля,  интенсивность дождя  от слабого до умеренного. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

