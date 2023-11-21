Приостановлено производство по делу ЖК "Мультиплекс Кино"

21 ноября 2023, 05:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Ростове-на-Дону удовлетворил ходатайство застройщика краснодарского ЖК "Мультиплекс Кино" Игоря Гайворонского о проведении экспертизы, на что выделил около месяца. Обманутые дольщики, которые протестуют против того, что осужденный за мошенничество и освободившийся недавно застройщик пытается вернуть контроль над строительство домов, остались недовольны решением суда.

Как писал "Кавказский узел", обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев 11 ноября начал бессрочную голодовку перед зданием администрации Краснодарского края в знак протест против того, что признанные судами виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса. 14 ноября, на четвертый день голодовки, Богушев был госпитализирован. Акция привлекла внимание надзорного ведомства к проблеме обманутых дольщиков ЖК "Мультиплекс Кино", Богушеву сообщили, что назначен прием у прокурора края. 16 ноября прокурор Краснодарского края Сергей Табельский решил участвовать в судебном процессе с застройщиком на стороне покупателей квартир.

18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

20 ноября в 15-ом арбитражном апелляционном суде Ростова-на-Дону прошло заседание по жалобе осужденного за мошенничество застройщика ЖК «Кино» Игоря Гайворонского.

«На суд приехали около полусотни дольщиков, чтобы выразить свой протест против удовлетворения этих требований, потому что в случае их удовлетворения мы лишимся наших ключей», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» обманутый дольщик Алексей Богушев, ранее объявлявший голодовку.

По его словам, он приехал на суд с остальными, чтобы поддержать их, несмотря на то, что до сих пор не закончено лечение. «С самим Гайворонским и его представителями связь осуществлялась по ВКС (видеоконференцсвязи). На суде присутствовал представитель прокуратуры края. Однако он был не готов к процессу, потому что не мог ответить на вопросы суда. Возможно, из-за того, что было мало времени разобраться в нюансах дела. Суд удовлетворил ходатайство Гайворонского о проведении экспертизы и определил на это около месяца. Конкретная дата озвучена не была. Нам сказали, что когда экспертиза будет готова, то нас известят», - рассказал Богушев. Он добавил, что дольщики остались недовольны процессом.

Обманутая дольщица Татьяна Тохадзе, которая была у прокурора края на приеме, также приехала на суд. Она подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что прокуратура края хотя и вступила в дело, как и было обещано, но вела себя совершенно безучастно. Что касается суда, то судьи ведут себя, по ее словам, странно. Сначала они восстановили срок Гайворонскому, который давно истек, без каких-либо законных оснований и приняли его заявление, направленное против дольщиков и нового застройщика, а 20 ноября удовлетворили его ходатайство о проведении экспертизы компанией, аффилированной с Гайворонским.

«Мы все понимаем заинтересованность против нас от всех тех, от кого зависит исход дела в пользу осужденного за мошенничество с нашими деньгами и квартирами Гайворонского <...> Чтобы понять, почему это делается, мы собираем на [сегодня, 21 ноября] пресс-конференцию в 10:00 мск по адресу: Краснодар, улица Уральская, дом 100, куда пригласили СМИ и всех заинтересованных лиц, чтобы разобраться, что же происходит и сколько все это будет продолжаться», - рассказала Тохадзе.

Обманутый дольщик Стас Долматов также присутствовал на суде. "Гайворонский своими жалобами пытается избавиться от нас, дольщиков, и перепродать наши освободившиеся квартиры и коммерческие площади ещё раз. Он разработал для этого новую мошенническую схему. Новый застройщик при таких условиях откажется от проекта достройки, а администрация не найдёт нового инвестора-застройщика. Это то, чего он добивается. Параллельно сегодня (20 ноября) в Краснодаре был арбитражный суд, на котором мы были тоже после ростовского суда. Там Гайворонский снимает нашего конкурсного управляющего благодаря жалобам на него в суде. Проще говоря, Гайворонский нас атаковал с двух сторон - и в Ростове, и в Краснодаре. Добившись своих целей в этих судах, Гайворонский займётся теперь чисткой реестров от дольщиков, чтобы перепродать наши квартиры», - считает он.

В 15-ом апелляционном арбитражном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что назначена экспертиз.: «По ходатайству истца назначена экспертиза, новый срок заседания будет назначен после ее проведения, приблизительно в течении месяца», - пояснил представитель суда.

В апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Игорь Гайворонский называет себя "истцом", "лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности" и "конкурсным кредитором". Должниками названы ООО "Юг-ГарантСтрой", исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО "Юг-ГарантСтрой", ООО Специализированный застройщик "Альфа-СтройКомплект" и департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Представитель Гайворонского по доверенности Инюкина С.А. в жалобе указывает, что «в рамках дела о банкротстве ООО «Юг-ГарантСрой» ООО Специализированный застройщик «Альфа-СтройКомплект» обратилось в арбитражный суд с заявлением о намерении стать приобретателем земельных участков с находящимися на нем неотделимыми улучшениями (прав на такой земельный участок) и исполнить обязательства застройщика". "Ни одно определение о принятии к рассмотрению и назначения судебного заседания по заявлению ООО СЗ «АСК» в адрес Гайворонского И.А., как кредитора должника, не поступало <...> Согласно материалам дела, и.о. конкурсного управляющего представлена информация о стоимости прав застройщика на земельные участки с находящимися на них неотделимыми улучшениями, в том числе объектами незавершенного строительства - многоквартирными домами, которая составляет 1 890 339 839 руб. Оценка рыночной стоимости прав на земельный участок и объект незавершенного строительства, как следует из материалов дела, не проводилась <...> Кроме того, Гайворонский И.В. является лицом, которого по заявлению и.о. конкурсного управляющего привлекают к субсидиарной ответственности. Указанное заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подано и.о. конкурсным управляющим 01.02.2023 г. Однако независимо от того, что заявление подано уже после принятия судом первой инстанции оспариваемого судебного акта, определение АС КК от 26.12.2022 г. затрагивает права и законные интересы Гайворонского И.А.», - говорится в жалобе.

Истец просит "восстановить срок на подачу апелляционной жалобы", "отменить определение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.12.2022 года в части разрешения вопроса об определении размера стоимости прав застройщика и вопроса об определении размера компенсации лицам, ранее являвшимся залоговыми кредиторами, перед которыми у ООО Специализированный застройщик «Альфа-СтройКомплект», не возникли обязательства по предоставлению помещений", а также "рассмотреть дело в части разрешения вопроса об определении размера стоимости прав застройщика и вопроса об определении размера компенсации лицам, ранее являвшимся залоговыми кредиторами, перед которыми у ООО Специализированный застройщик «Альфа- Строй Комплект», не возникли обязательства по предоставлению помещений, по существу по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции".

Обманутые дольщики рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, как лишились денег, но не получили при этом квартиры. Олеся Рослова сообщила, что вместе с Иваном Глазковым купили квартиру в апреле 2015 года. «Понравились планировки, расположение объекта. Подкупило то, что проект презентовали премьер-министру Медведеву Д. А. на выставке в Сочи, ипотеки выдавали все крупные банки. В офисе была качественная презентация с макетом ЖК и этапам строительства, за окном двигалась стройка, была возможность наблюдать за строительством через веб-камеры. Проверка документов застройщика и регистрация квартир по ДДУ в реестре была прозрачной. Срок сдачи по ДДУ в договоре был указан: второе полугодие 2016 года», - рассказала она.

По словам Ивана Глазкова, сомнения возникли, "когда было предложено подписать допсоглашение от 06 декабря 2016, в котором было заявлено о переносе срока сдачи ещё на год - на четвертый квартал 2017 года". "Тогда перестали работать камеры видеонаблюдения на стройке. Конечно, мы не думали, что люди, которым мы доверили свои деньги - мошенники, юридически, на первый взгляд, все было чисто. То, что застройщик не очень известный, смущало, но каждый застройщик когда-то и с чего-то же должен был начинать свою деятельность», - рассказал он.

По словам Рословой, ее одолевают чувства бессилия и несправедливости, потому что на квартиру были потрачены все накопления и займы за трехкомнатную квартиру площадью под 90 квадратных метров. «Мошенничество стало возможным благодаря полному попустительству органов власти. Полная незащищенность дольщиков по ФЗ 214, неработающие страховые компании-однодневки. Чтобы таких историй стало меньше, на данный момент сделан шаг с заморозкой денег дольщиков на счетах застройщика до полной сдачи объекта. Украли шесть лет жизни изменили все планы, подорвали здоровье. Детей по этой причине нет. Ждем, когда будет квартира", - поделилась она.

По их мнению, приговор застройщику был слишком мягкий. "За миллиард рублей - мошенничество в крупном размере. Вместо 15 лет - пять лет. Тем более часть мизерного срока была засчитана за пребывание под следствием, где день шёл за полтора. И посидеть пришлось совсем чуть-чуть. Мы проживаем за пределами Краснодарского края и, к сожалению, не было возможности пообщаться с представителями власти. Писали обращения во все возможные инстанции. Приходят отписки, с Москвы спускают к местной власти, а местная власть разводит руками», - добавила Рослова.

По словам Людмилы Панфиловой, из-за проблем с квартирой в ЖК "Мультиплекс Кино" у нее сорвались планы родить второго ребенка. Втроем с мужем и ребенком они ютятся в небольшой квартире родителей и не могут купить себе другое жилье, так как потратили все деньги на квартиру. Она рассказала, что была на суде и слышала, что срок Гайворонскому уменьшили в три раза, потому что он обещал передать землю застройщику, согласившемуся достроить дом. «Я буду требовать, чтобы за украденные у нас годы жизни и деньги Гайворонский отсидел положенный ему срок. Мы доверились новому застройщику, потому что видели, что он реально работает и за короткий срок почти на сто процентов достроил наш дом. Но теперь появился Гайваронский и вновь отнимает наши квартиры и годы жизни. Мы устали от судов», - сказала она.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.