Встреча с прокурором обнадежила дольщиков ЖК "Мультиплекс Кино"

16 ноября 2023, 22:23

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Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский по итогам встречи с представителем дольщиков ЖК "Мультиплекс Кино" решил участвовать в судебном процессе с застройщиком на стороне покупателей квартир. Это решение дает надежду, что справедливость будет восстановлена, отметили дольщики.

Как писал "Кавказский узел", обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев 11 ноября начал бессрочную голодовку перед зданием администрации Краснодарского края в знак протест против того, что признанные судами виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса. 14 ноября, на четвертый день голодовки, обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев был госпитализирован. Акция привлекла внимание надзорного ведомства к проблеме обманутых дольщиков ЖК "Мультиплекс Кино", Богушеву сообщили, что назначен прием у прокурора края. Проблема остается актуальной из-за равнодушия властей к этому вопросу, заявили другие дольщики.

18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

Обманутая дольщица Татьяна Тохадзе на встрече с прокурором края Сергеем Табельским рассказала ему о несправедливом отношении к дольщикам судей и бездействии со стороны чиновников, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Татьяны Тохадзе, встречей она осталась "очень довольна". "Прокурор сразу сказал мне, что делегация представителей от прокуратуры края едет с нами на суд 20 ноября, чтобы представлять интересы дольщиков. Табельский даже извинился за то, что он не знал, что ситуация настолько серьёзна. Он пояснил мне, что ему о данной ситуации даже не докладывали. По его словам, узнав обо всем из СМИ, он стал сам разбираться во всем и заявил в беседе со мной, что это "беспредел". В общем, он говорил всё то, что я хотела услышать и зачем пришла к нему", - отметила она.

По ее словам, заседание суда с бывшим застройщиком жилого комплекса, который намерен получить над ним контроль, будет решающим. "Хочется верить, что закон и справедливость восторжествуют. 20-го числа будет видно. Мы все дольщики ожидаем, что суд 20 ноября будет реально представительным и решающим. Мы пригласили на этот суд региональные и федеральные СМИ, чтобы придать дело большей огласке, и, конечно, участие в деле краевой прокуратуры, на наш взгляд, должно стать залогом соблюдения законности в суде. Ведь никому из нормальных людей не понятно, как обманувшие нас уже раз и осужденные за это мошенники, которые украли у нас почти миллиард рублей, неизвестно куда его потратили, могут требовать квартиры и коммерческие площади домов, построенные за наш счет новым инвестором. Ведь ни копейки из украденных денег они нам не вернули, а теперь они пытаются получить статус потерпевших", - подчеркнула Татьяна Тохадзе.

Алексей Богушев рассказал, что продолжает лечение и соблюдает постельный режим, выполняет рекомендации врачей. "Становится легче. Сегодня самостоятельно пытался пройти несколько шагов, держась за опору. Конечно, болит еще. Но пью лекарства, выполняют все предписания", - сказал он.

"Я очень рад, что прокурор края лично вник в эту ситуацию, позвонил мне, и что эта встреча состоялась, и она имела такое успешное завершение. Мы все ждем с нетерпением 20 ноября. Восемь лет длится вся эта ситуация, в которую ввергли нас три осужденных за мошенничество человека и пытаются это повторить. Время, конечно, покажет, как быстро будут развиваться события, и восторжествует ли справедливость, но мы очень надеемся на это, потому что люди устали, они болеют, умирают. Такого не должно быть. Это неправильно", - сказал Алексей Богушев.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

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