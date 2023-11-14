Дольщик из Краснодара госпитализирован на четвертый день голодовки

14 ноября 2023, 16:40

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Обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев, который проводит голодовку у здания Краснодарской краевой администрации, доставлен в больницу из-за резких болей.

Как писал "Кавказский узел", обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев 11 ноября начал бессрочную голодовку перед зданием администрации Краснодарского края в знак протест против того, что признанные судами виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса. 1 ноября он направил письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову с сообщением о намерении начать бессрочную голодовку около здания краевой администрации, однако реакции на свое сообщение не получил. 13 ноября краевые власти отреагировали на голодовку и пообещали Богушеву обратиться в Верховный суд России. За ходом голодовки наблюдают другие обманутые дольщики, готовые вызвать при необходимости скорую помощь.

18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

Алексей Богушев сегодня доставлен в больницу на скорой, сообщил он сам корреспонденту "Кавказского узла" в 16.00 мск. "Полчаса назад мне резко стало очень плохо, начался приступ почечной колики и меня на скорой привезли в больницу. Мне тяжело говорить. Очень сильные боли. Сейчас меня оформляют в больницу", - рассказал он.

По его словам, чиновники не выполнили обещание "написать письмо в Верховный суд". "Я подходил сегодня и пытался выяснить, но мне сказали что ничего не писали", - добавил он.

Обманутый дольщик Стас Долматов связал ухудшение здоровья Алексея Богушева с тем что он провел несколько дней и ночей на холоде и заболел. Он отметил, что обязательно поедет на заседание суда апелляционной инстанции, которое назначено на 20 ноября в Ростове-на-Дону.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

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