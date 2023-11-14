Голодовка краснодарского дольщика привлекла внимание властей

14 ноября 2023, 00:55

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Власти Краснодарского края отреагировали на продолжающуюся третий день голодовку дольщика ЖК "Мультиплекс Кино" Алексея Богушева, пообещав ему обратиться в Верховный суд России.

Как сообщал "Кавказский узел", обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев 11 ноября начал бессрочную голодовку перед зданием администрации Краснодарского края в знак протест против того, что признанные судами виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса. 1 ноября он направил письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову с сообщением о намерении начать бессрочную голодовку около здания краевой администрации, однако реакции на свое сообщение не получил.

18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

Алексей Богушев третий день продолжает голодовку у здания администрации Краснодарского края, здесь же он провел и ночи. По его словам голодовка — это пока единственный действенный способ привлечь внимание властей к проблеме более чем тысячи семей, которые купили квартиры в жилом комплексе. Богушев уже проводил такую акцию в 2019 году, когда домам искали инвестора. Тогда чиновники всё-таки нашли нового застройщика, сообщило 13 ноября издание 93.ru.

Он рассказал, что бывший застройщик, который вышел на свободу, добивается переоценки земли и недвижимости. По словам, Богушева, это может привести к тому, что дольщики останутся без квартир. Они хотят добиться привлечения бывшего застройщика к субсидиарной ответственности и гарантий, что более тысячи семей, купивших квартиры в жилом комплексе, не останутся без жилья.

По словам Богушева, за время акции к нему подходила полиция, представители военкомата и ряд чиновников. 11 ноября его принял вице-губернатор Александр Власов. "Мы договорились, что 13 ноября администрация напишет письмо в Верховный суд с изложением всей ситуации", - отметил Богушев.

Строительство двух очередей ЖК "Мультиплекс Кино" - два 22-этажных дома из пяти секций с 648 квартирами - началось в 2014 году. Строительство одного дома на улице Уральской, 100 остановилось примерно на уровне 60% - возведен монолитный каркас, частично выполнена кирпичная кладка и установка окон. Готовность второго дома на улице Уральской, 100/5 - 40%. По данным Богушева, в домах распродано около 90% квартир, а по информации краснодарских властей, квартиры купило более тысячи человек, информирует "Коммерсант".

"Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка Алексея Богушева.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

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