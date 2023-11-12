Обманутый дольщик объявил голодовку в Краснодаре

12 ноября 2023, 05:18

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Алексей Богушев, который 1 ноября обратился к властям Краснодара и Кубани с требованием не передавать жилой комплекс "Мультиплекс Кино" вновь под контроль застройщиков, осужденных за обман дольщиков, объявил анонсированную бессрочную голодовку. По его словам, за эти дни с ним никто так и не связался.

Как сообщал "Кавказский узел", обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев 1 ноября направил письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову, в котором заявил о намерении начать 11 ноября бессрочную голодовку около здания краевой администрации в знак протест против того, что признанные судов виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса.

18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

11 ноября собственник квартиры в так и не сданном жилом комплексе "Мультиплекс Кино", военный в отставке Алексей Богушев начал голодовку около здания администрации Краснодарского края. По его словам, за 10 дней со дня, когда он направил предупреждение властям, с ним так никто и не связался, пишет 93.ru.

По словам Богушева, он выступает против того, чтобы застройщики, уже осужденные за мошенничество с деньгами дольщиков и освободившиеся пытаются вернуть контроль над строительством комплекса. "На все наши обращения во все инстанции все выражают сочувствие, но реальной помощи нет. Поэтому я доведен до отчаяния и уже вынужден выйти на голодовку", - приводит его слова издание.

Строительство двух очередей ЖК "Мультиплекс Кино" - два 22-этажных дома из пяти секций с 648 квартирами - началось в 2014 году. Строительство одного дома на улице Уральской, 100 остановилось примерно на уровне 60% - возведен монолитный каркас, частично выполнена кирпичная кладка и установка окон. Готовность второго дома на улице Уральской, 100/5 - 40%. По данным Богушева, в домах распродано около 90% квартир, а по информации краснодарских властей, квартиры купили более тысячи человек, информирует "Коммерсант".

"Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка Алексея Богушева.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

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