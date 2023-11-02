02 ноября 2023, 06:49

Дольщик в Краснодаре пригрозил властям голодовкой

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Обманутый дольщик из Краснодара Алексей Богушев уведомил власти о намерении начать бессрочную голодовку около краевой администрации в знак протеста против того, что признанные судом виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

Краснодарец Алексей Богушев направил письмо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову, в котором заявил, что с 11 ноября намерен начать бессрочную голодовку около здания краевой администрации на улице Красной в Краснодаре. Он подчеркнул, что его акция будет круглосуточной, передал 1 ноября "Блокнот Краснодар".

По его словам, ранее осужденные застройщики ЖК " Мультиплекс Кино" пытаются вернуть себе контроль над возобновившейся стройкой. Суд принял от них ходатайство об оспаривании передачи объектов новой компании-застройщику. Краснодарец заявил, что решил выйти на акцию протеста, чтобы привлечь внимание властей к сложившейся ситуации.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

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Примечание:

"Сочинские пайщики подали сигнал SOS гостям мундиаля", "Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне протестов на юге России", "Пристав заявила о махинациях с имуществом дольщиков в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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