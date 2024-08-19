Чечня стала лидером рейтинга по наименьшей аварийности с пострадавшими

19 августа 2024, 02:02

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За полгода в Чечне зарегистрировано 11,1 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, это самый низкий показатель в стране.

Как писал "Кавказский узел", по данным на первое полугодие 2022 года худший показатель по числу ДТП в России - у Карачаево-Черкесии. По такому показателю, как число пострадавших в ДТП, худший результат у Калмыкии.

Рейтинг регионов России по числу ДТП с пострадавшими за первое полугодие текущего года опубликовало сегодня, 19 августа, РИА "Новости." Всего, по данным издания, за период с января по июнь было зарегистрировано 56,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

По данным рейтинга, самая низкая аварийность с пострадавшими - в Чечне, которая заняла первое место. В республике за полгода было зафиксировано 11,1 таких дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч единиц автотранспорта. Примечательно, что в занявшем второе место Ямало-Ненецком автономном округе число таких ДТП резко выше - 42,5 на 100 тысяч единиц автотранспорта.

Ингушетия находится на 10-м месте рейтинга (65,6 ДТП на 100 тысяч единиц авто), Ростовская область - на 16-м месте (76,6), Адыгея - на 17-м месте (77), Волгоградская область - на 26-м месте (86,3), Дагестан - на 30-м месте (89,3), Кабардино-Балкария - на 36-м месте (95,1), Ставропольский край - на 62-м месте (118,1), Астраханская область - на 65-м месте (122,4), Карачаево-Черкесия - на 66-м месте (122,8), Краснодарский край - на 70-м месте (124,1), Северная Осетия - на 73-м месте (131,5), Калмыкия - на 84-м предпоследнем месте (219,4).

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