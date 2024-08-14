Республики СКФО названы лидерами по частоте страховых случаев ОСАГО

14 августа 2024, 11:28

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Дагестан, Ингушетия и Чечня вошли в тройку лидеров среди регионов с наибольшей частотой страховых случаев по ОСАГО, заявил Российский союз автостраховщиков.

За период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО занял Дагестан, где частота страховых случаев составила 8,1% (на 2,5% ниже, чем годом ранее), сообщает на своем сайте Российский союз автостраховщиков (РСА).

"Второе место заняла Республика Ингушетия, там частота страховых случаев осталась на прежнем уровне – 8%. Замыкает тройку лидеров Чеченская Республика с частотой страховых случаев 6,6% (7,7% в 2023 году). При этом средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,6%", - говорится в публикации.

Среди регионов СКФО и ЮФО частоту страховых случаев по ОСАГО выше среднего по стране также имеют Карачаево-Черкесия (5,2%) и Астраханская область (4,9%).

"Проблема аварийности остается острой и в Дагестане, где частота страховых случаев выше почти в два раза, чем в среднем по стране и в некоторых других регионах, где частота страховых случаев по "обязательной автогражданке" растет. Высокая частота страховых случаев на территориях регионов рэнкинга с высокими показателями говорит о сохранении проблемы с безопасностью дорожного движения и высоким риском мошенничества в ОСАГО", – приводятся в публикации слова президента РСА Евгения Уфимцева.

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