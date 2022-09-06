Участники акции против свалки в Полтавской добились внимания властей

06 сентября 2022, 00:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Красноармейского района Владимир Васин пришел к участникам акции протеста в Полтавской, перекрывшим дорогу на мусорную свалку, и пообещал согласовать сход граждан, лично явиться на него и объявить дату закрытия полигона. После этого протестующие разошлись по домам.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской Краснодарского края сегодня в 08.00 мск перекрыли дорогу к свалке. Требования полиции не убедили их прекратить акцию протеста.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

Поздно вечером 5 августа участники акции в Полтавской, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Владимир Васин.

Чиновник под камеры пообещал согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. "Людей устроило это предложение, и мы приняли решение разойтись после 12 часов противостояния", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер протеста Наталья Гаряева.

Инвалид-колясочник Юрий Трубачев, который вместе с 29 другими участниками акции провел на дороге 12 часов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что после полицейских, которые составили на всех присутствующих протоколы, к ним приезжал заместитель главы района Завгородний и просил всех разойтись. "Завгородний приглашал нас в администрацию. На наше требование, чтобы сюда пришел глава, он ответил, что он занят. Тогда мы ответили, что никуда отсюда не уйдем, покуда не явится глава района Васин и не даст конкретный ответ, когда свалку закроют", - рассказал Трубачев.

Сергей Сальников сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "требование у жителей одно - закрыть свалку, и ответ на этот вопрос должен дать тот в чьей компетенции это находится - глава района".

Наталья Гаряева напомнила, что "нарушения на свалке признала прокуратура, однако кроме признания нарушений дело дальше не пошло". "Поэтому люди пошли на перекрытие дороги. От зама ничего не зависит, поэтому мы требовали главу района. Когда Васин прибыл, то пообещал нам всем на видеокамеру, что 17 сентября даст ответ, когда свалку закроют. По-другому вопрос не ставится нами. Если это опять будет обман, и решение не будет наконец найдено, то мы вновь проведем аналогичную акцию, но стоять уже будем до победного конца", - заявила она.

По ее словам, "все участники акции очень устали, но достойно выстояли 12 часов, перекрыв движение мусоровозов на свалку".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.