Протестующие в Полтавской отказались разойтись по требованию полиции

05 сентября 2022, 12:34

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Перекрывшие дорогу к мусорному полигону жители станицы Полтавской Краснодарского края продолжили акцию протеста вопреки требованию полиции.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской Краснодарского края сегодня в 8.00 мск перекрыли дорогу к свалке, полиция пыталась прекратить акцию протеста против мусорного полигона.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

На место акции протеста против мусорного полигона в станице Полтавской приехали 12 полицейских, которые потребовали освободить проезд к свалке и попытались задержать одного из активистов, но протестующие отбили его, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" лидер протеста Наталья Гаряева. По ее словам, к 12.00 мск полицейские "стали расходиться".

"Люди, среди которых много пожилых, устали стоять с 8 утра. Подвезли стулья, и люди сели прямо на трассе. Конечно, у каждого из нас есть свои дела дома, но мы вынуждены защищать свою территорию потому что вопрос стоит остро: или мы, или свалка. Ситуация накалена, это вопрос жизни и здоровья живущих тут людей. Почему мы должны страдать из-за безграмотности и равнодушия чиновников, которые не в состоянии наладить работу даже мусорных полигонов в крае?» - сказала Гаряева.

Из-за воздействия свалки на воду и почву, у жителей станицы стало ухудшаться здоровье: "многие отмечают нестерпимые головные боли, удушье, учащенное сердцебиение", указала активистка.

Инвалид-колясочник Юрий Трубачев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что отказался выполнять требования полиции освободить дорогу. "Власти должны принять меры. Мы никуда отсюда не уйдем, пока свалку не закроют», - заверил Трубачев. Он отметил, что его поддержали "все 29 человек", перекрывших дорогу.

В настоящее время, по свидетельствам активистов, на дороге выстроилась колонна мусоровозов с прицепами, которые "везут мусор на рисовые поля со всего края".

Отметим, 2 сентября отдел Роспотребнадзора по Красноармейскому району Краснодарского края сообщил в ответе на обращение Натальи Гаряевой, что вода в системе водоснабжения Полтавской "соответствует нормативам по микробиологическим показателям", а угроза жизни и здоровью жителей станицы отсутствует. Мусорный полигон в Полтавской не оказывает негативного влияния на качество воды в оросительной системе, заверила пресс-служба губернатора Краснодарского края в своем ответе на запрос сетевого издания "Экология России", опубликованном на сайте издания 30 августа.

Напомним, 27 августа кубанский активист Виктор Ильин рассказал о звонке с угрозами после того, как он выразил в чате мнение, что казаки не участвуют в борьбе жителей станицы Полтавской против свалки из-за общих интересов с главой района. Активисты потребовали расследовать угрозы в адрес Ильина. 23 августа активисты из станицы Полтавской Красноармейского района отказались от встречи с чиновниками в районной администрации, пояснив министру теплоэнергетического комплекса и ЖКХ края Андрею Прошунину, что проблема свалки касается не только активистов, но и 27 тысяч жителей станицы. Они потребовали присутствия губернатора Кубани на сходе жителей, пригрозив в противном случае перекрыть движение мусорных машин на свалку. Жители станицы пожаловались, что встречи с чиновниками не дают результата, грузовики по-прежнему вывозят мусор на полигон. Юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко указали на нарушения в работе полигона.

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